消息指稱三星計畫推出更多螢幕可凹折手機 採不同凹折使用形式

三星在今年正式揭曉螢幕可大幅凹折使用的Galaxy Fold，並且預計在今年第二季正式推出市售版本，但接下來似乎也計畫額外推出不同凹折使用模式。

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根據彭博新聞報導指出，三星除了推出採螢幕在內凹折使用的Galaxy Fold，預期也會推出與華為等品牌相同採用螢幕面外向內凹折，以及尺寸較小、螢幕採垂直方向凹折使用的手機產品，預期讓Galaxy Fold在內的螢幕可凹折手機產品類別有更多選擇。

不過，目前三星方面並未有此類消息傳出，而TCL旗下華星光電則已經在此次MWC 2019期間展示多款螢幕可凹折手機原型設計，其中也包含採垂直方向凹折的手機設計，目的主要希望能讓手機能以更小尺寸收納，同時保有大尺寸螢幕使用設計。

至於推行時間，相關說法指出三星最快會在今年年底之前，或是明年年初推行新款螢幕可凹折手機產品。

以目前產品設計來看，Galaxy Fold雖然已經從先前的原型設計演變到可以成為市售機種使用階段，但整體而言還是以技術展示居多，實際上對於螢幕可凹折使用手機的市場需求依然不大，因此也造成此類產品初期售價偏高，但預期未來將會隨著需求普及而降低。

以目前三星市場策略來看，雖然Galaxy Fold開啟三星全新產品類別，但預期今年內的更新數量並不會十分頻繁，甚至今年內可能僅只會推出Galaxy Fold單款手機，可能要等到明年才會推出更新款式。

至於針對4月間即將上市的Galaxy Fold，三星有可能針對消費者對於螢幕可凹折設計的耐用度表現，因此將可能針對螢幕一旦出現凹折痕跡，即可免費更換的服務，但實際情況依然要等Galaxy Fold實際上市公布資訊而定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》