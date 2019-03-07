與在地品牌廠商合作 傳HTC將以品牌授權方式重回印度市場

2019-03-07 15:21 聯合新聞網 楊又肇



稍早有消息指稱HTC計畫以品牌授權方式重返印度市場競爭，其中可能與印度在地品牌Micromax、Lava、Karbonn進行合作，除了手機產品之外，更可能合作配件及HTC許久未推行的平板裝置。

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HTC不久前才因為銷售表現不佳，因而退離印度市場，但或許本身仍不打算全面退離印度這個目前成為全球第二大智慧型手機市場的發展地區，或許將以品牌授權方式轉由在地品牌廠商製作產品銷售。

根據印度時報引述消息指出，目前HTC已經與印度在地品牌包含Micromax、Lava、Karbonn在內廠商進行洽談，其中合作項目包含手機、配件，以及平板裝置，但仍無法確定HTC方面僅提供品牌授權，或是會進一步與在地品牌深入合作，藉此打造全新產品。

從HTC稍早公布2019年2月份自結合併營業收入表現，實際收入僅達新台幣6.3億元，累積前一個月的收入總和為新台幣16.3億元，相比去年同時期達新台幣60.2億元，以及前年同時期仍有新台幣93.3億元收入表現，顯示HTC整體營收幾乎明顯下滑許多，即便先前從Google手上獲取11億美元資金，似乎仍未有效改善整體營收表現。

目前HTC幾乎已經將重心布局放在虛擬實境技術應用，在智慧型手機產品方面已經逐漸精簡至剩下年度旗艦手機，以及少數幾款Desire系列機種，雖然後續也跨入區塊鏈技術應用，推出旗下第一款區塊鏈技術應用手機EXODUS 1，而在5G網路市場布局方面也僅先打造支援5G連網使用的網路分享器，但顯然在虛擬實境、5G網路市場應用尚未明顯發展之前，HTC在營收成長表現可能仍有所限制。

因此，若HTC確實與印度在地品牌廠商合作，藉由品牌授權打造產品銷售，不但能進一步降低手機產品製作成本，同時也能藉由品牌授權獲益，若本身還進一步提供技術授權的話，預期還能增加額外獲利機會，只是如此一來也意味HTC將更難回到過往智慧型手機一線品牌地位，從而在智慧型手機市場轉變成品牌及技術提供者身分。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》