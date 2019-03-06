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蘋果將開放副廠電池 iPhone享有原廠維修服務

2019-03-06 19:52INSIDE

Photo Credit : iFixit
Photo Credit : iFixit
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iPhone使用者們常因為原廠耗材昂貴，在更換部分零件時因預算、時間、便利性考量而更換第三方零組件，但就無法享有蘋果（Apple）原廠的保護，不過現在蘋果似乎願意退一步。

根據法國部落格iGeneration報導指出，蘋果決定讓使用第三方電池的iPhone享有蘋果啟動專賣店中的天才吧（Genius Bars）和Apple維修服務（AASP）。

iPhone官方維修的放寬對用戶來說是一個重大消息，先前Genius Bar和蘋果維修中心始終被下達：不論在任何情況都禁止對於使用第三方電池的iPhone提供任何類型的服務。

在macrumors的報導指出，蘋果內部文件顯示如果iPhone維修的項目與電池無關，則官方維修中心與Genius Bar能夠忽略副廠電池並繼續提供正常服務。但若是維修與電池本身有關，Genius Bar和維修中心能夠直接將原本的第三方電池更換成官方的蘋果電池並收取原廠電池的更換費用。

另一方面，如果iPhone的電池膠條斷裂、損壞或黏性過高，維修中心能夠只收取換新電池的費用來幫使用者更換整台iPhone。

根據報導，這項政策更新預計在週四於全球正式啟動。「這項政策證明了第三方維修生態系統都是維持 Apple 高品質客戶體驗不可或缺的一部分。」iFixit的通訊總監Kay-Kay Clapp表示：「這政策讓我們所有人，包括蘋果，都受益於維修中心所提供的服務。」

不過，除了電池之外，蘋果仍將拒絕提供其他第三方耗材服務，如主機板、外殼、麥克風、Lightning連接器、耳機插孔、音量和睡眠/喚醒按鈕、TrueDepth鏡頭以及其他更多的零組件。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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