親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

你的科系不是你的科系：「知識品味」才是高教核心

郭台銘七日總裁菜單公布啦 ！午餐最愛吃這個

iPhone摺疊款有影 康寧傳攻可摺疊玻璃方案

2019-03-06 12:23中央社 台北6日電

蘋果iPhone是否會推出摺疊款，市場高度關注。外媒報導，玻璃大廠康寧正在研發者摺疊玻璃方案，康寧是iPhone長期供應商，這使得摺疊式iPhone充滿想像空間。

國外科技網站MacRumors引述Wired報導，玻璃製造大廠康寧（Corning）正積極研發可摺疊式的玻璃解決方案。MacRumors推測，未來不排除應用在摺疊式iPhone新品。

MacRumors指出，康寧推出的Gorilla Glass產品，廣泛應用在iPhone和Android智慧型手機。康寧是蘋果iPhone的長期供應商，Gorilla Glass也應用在iPad產品。

蘋果本身也積極研發可捲曲螢幕技術材料，Patently Apple先前報導，一項專利顯示，蘋果研發一層薄薄的塗層材料，具有淡淡的著色，用來保護可彎曲的智慧型手機新品螢幕。

蘋果也開發另一項專利，使用者可以透過捲曲螢幕或是讓螢幕角度傾斜的方式，操作特定的應用功能。

外媒先前也報導，蘋果深耕iPhone彎曲顯示螢幕技術，能讓顯示螢幕兩邊彎曲，也可以像紙一樣捲成圓柱中空形狀，也能摺疊成三角形狀。

韓國媒體ETNews日前披露，三星顯示器（SamsungDisplay）摺疊機面板樣本送交蘋果，意味著蘋果2020年iPhone機型可能採摺疊面板技術。

Appleinsider表示，據報送交蘋果的面板樣本7.2吋，僅比三星自家摺疊機Samsung Galaxy Folder小0.1吋。

今年是摺疊手機元年，由三星、華為打頭陣，引領話題並炒熱新商機。小米、摩托羅拉、聯想、vivo都傳聞今年也會發表摺疊手機。

三星去年11月在開發者大會上搶先曝光摺疊手機原型機，日前在美國舊金山正式發表旗下首款螢幕摺疊手機Galaxy Fold；華為在全球行動通訊大會（MWC）前夕的發表會上推出首款5G摺疊手機Mate X。

摺疊手機蘋果iPhone
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

觀點／5G網路、螢幕可凹折手機即將來臨 但這些能改變現行生活嗎？

2019-03-05 16:06

全新iPhone被換成二手維修機？ 網友揭密機身序號「M開頭」的秘密

2019-03-06 10:59

強調人工智慧加持的夜拍效果 Realme 3於印度正式揭曉

2019-03-06 13:03

康寧：應用在螢幕可凹折手機的玻璃製品設計難度更高

2019-03-06 13:00

三星Galaxy S10系列開賣擠爆旗艦店 螢幕越大賣越好

2019-03-06 12:40

三星Galaxy S10系列預購取貨 吸引逾600人排隊

2019-03-06 12:15

三星旗艦S10預購夯 逾500排隊人龍

2019-03-06 11:59

率先建立官方粉絲團 OPPO子品牌Realme將推行年輕化手機產品

2019-03-05 14:25

iQOO首款同名新機亮相，搭載Snapdragon 855、加入NFC、鎖定年輕網路用戶

2019-03-04 23:07

華為透露將以Mate 20 X升級款作為旗下第二款5G連網手機

2019-03-04 23:07

不只防摔 犀牛盾三星S10系列保護殼可客製燙金更時尚

2019-03-04 15:01

中華電攜諾基亞展5G連線應用 體驗最新通信技術及VR

2019-03-04 14:26

LINE MOBILE月租抵漫遊省很大 新增美國上網也能抵

2019-03-04 12:48

台灣之星挺北漂青年 推399元吃到飽優惠

2019-03-04 12:04

動眼看／中興打造的AXON 10是一款支援「4G+5G」的旗艦手機

2019-03-04 08:08

iPhone將可摺疊？三星傳把可摺疊面板樣本寄給蘋果

2019-03-03 21:21

安卓機大逆襲！蘋果共同創辦人：我真的想要折疊機

2019-03-03 20:21

專訪／Intel未來也計畫 將5G連網功能整合在處理器產品內

2019-03-02 14:31

動眼看／更具質感與購機保障 兼顧環保的iPhone整新機

2019-03-02 14:27

專訪／即便5G網路將改變既有運算模式 Arm依然認為終端運算依然重要

2019-03-01 16:16

Nubia展示旗下首款5G連網手機原型設計 搭載S855處理器、X50連網晶片

2019-03-01 16:12

動手玩／帶著全息幻彩設計的「戰鬥天使」 小米手機9國際版

2019-03-01 16:12

動眼看／包含OPPO在內廠商 藉高通新處理器打造的5G連網手機

2019-03-01 16:11

T-Mobile認為未來5G網路資費不會造成用戶太大負擔

2019-03-01 16:10

發行代幣、建立去中心化交易平台的Pundi X 終於推出自有區塊鏈手機

2019-03-01 16:10

Motorola證實研究螢幕可凹折手機 其中包含「Z」字狀兩次凹折設計

2019-03-01 16:09

台灣大送新馬韓2日漫遊吃到飽 遠傳、亞太拚漫遊銅板價

2019-02-28 15:35

對應拍攝更豐富影像資訊 Light確定將與小米合作多鏡頭技術

2019-02-28 11:20

功能手機上的Google Assistant將加入語音輸入與Actions功能

2019-02-28 11:19

高通：5G網路不會造成高額負擔 將以更快速度普及化

2019-02-28 11:16

專訪／HMD Global不認為螢幕可凹折手機現階段能帶來太大「創新」

2019-02-28 10:56

三星Galaxy S10e/S10/S10+ 10週年結晶 全系列開箱動手玩

2019-02-28 07:30

8萬元買折疊手機？消費者恐興趣缺缺

2019-02-27 19:06

Google確定與Sprint合作 讓Google Fi虛擬電信用戶直接銜接5G連網服務

2019-02-27 14:59

搶競爭優勢 Nokia已由貝爾實驗室著手投入6G網路研究

2019-02-27 14:53

國內智慧型手機銷售疲軟 年減1成

2019-02-27 14:35

Sony Mobile 旗艦 Xperia 1 ，主打 21:9 4K螢幕、三鏡頭設計、眼球追蹤拍照

2019-02-27 14:04

Sony總經理估台灣手機銷量 今年再降5%到10%

2019-02-26 18:12

智慧機紅海 期待救世主？

2019-02-26 15:05
看更多

熱門文章

住處被人開槍射擊 微星電競螢幕擋子彈救他一命

2019-03-05 20:50

全新iPhone被換成二手維修機？ 網友揭密機身序號「M開頭」的秘密

2019-03-06 10:59

小米台灣總經理李佳峰辭職 由香港營運總監羅燕兼任

2019-03-05 14:15

觀點／5G網路、螢幕可凹折手機即將來臨 但這些能改變現行生活嗎？

2019-03-05 16:06

收到來自老闆的轉帳信 當心你被詐騙了

2019-03-05 13:12

Intel對外開放Thunderbolt 3設計協定 將與未來USB 4.0規範相容

2019-03-05 14:28

條碼一掃立刻日翻中 「暢遊日本」App搞定日旅大小事

2019-03-05 13:39

傳微軟將收購《世紀帝國IV》研發工作室 持續擴展平台獨佔遊戲資源

2019-03-05 14:23

施壓逼和？高通再向蘋果提出三項專利侵權訴訟

2019-03-05 14:34

四零四科技 攜手國立台灣大學成立網路創新實驗室

2019-03-05 14:22

iPhone摺疊款有影 康寧傳攻可摺疊玻璃方案

2019-03-06 12:23

三星旗艦S10預購夯 逾500排隊人龍

2019-03-06 11:59

率先建立官方粉絲團 OPPO子品牌Realme將推行年輕化手機產品

2019-03-05 14:25

三星Galaxy S10系列開賣擠爆旗艦店 螢幕越大賣越好

2019-03-06 12:40

由AT&T收購之後 華納傳媒證實將近行大規模組織重整、裁員

2019-03-06 12:21

影／MWC懶人包　盤點科技新趨勢

2019-03-05 18:48

小米證實台灣總經理李佳峰將於3/8離職，未來由香港營運總監兼任帶領台灣市場

2019-03-06 12:22

唯數取得迪士尼手遊代理權 最快預計Q2上線

2019-03-05 14:48

三星Galaxy S10系列預購取貨 吸引逾600人排隊

2019-03-06 12:15

康寧：應用在螢幕可凹折手機的玻璃製品設計難度更高

2019-03-06 13:00

強調人工智慧加持的夜拍效果 Realme 3於印度正式揭曉

2019-03-06 13:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top