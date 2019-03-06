iPhone摺疊款有影 康寧傳攻可摺疊玻璃方案

2019-03-06 12:23 中央社 台北6日電



蘋果iPhone是否會推出摺疊款，市場高度關注。外媒報導，玻璃大廠康寧正在研發者摺疊玻璃方案，康寧是iPhone長期供應商，這使得摺疊式iPhone充滿想像空間。

國外科技網站MacRumors引述Wired報導，玻璃製造大廠康寧（Corning）正積極研發可摺疊式的玻璃解決方案。MacRumors推測，未來不排除應用在摺疊式iPhone新品。

MacRumors指出，康寧推出的Gorilla Glass產品，廣泛應用在iPhone和Android智慧型手機。康寧是蘋果iPhone的長期供應商，Gorilla Glass也應用在iPad產品。

蘋果本身也積極研發可捲曲螢幕技術材料，Patently Apple先前報導，一項專利顯示，蘋果研發一層薄薄的塗層材料，具有淡淡的著色，用來保護可彎曲的智慧型手機新品螢幕。

蘋果也開發另一項專利，使用者可以透過捲曲螢幕或是讓螢幕角度傾斜的方式，操作特定的應用功能。

外媒先前也報導，蘋果深耕iPhone彎曲顯示螢幕技術，能讓顯示螢幕兩邊彎曲，也可以像紙一樣捲成圓柱中空形狀，也能摺疊成三角形狀。

韓國媒體ETNews日前披露，三星顯示器（SamsungDisplay）摺疊機面板樣本送交蘋果，意味著蘋果2020年iPhone機型可能採摺疊面板技術。

Appleinsider表示，據報送交蘋果的面板樣本7.2吋，僅比三星自家摺疊機Samsung Galaxy Folder小0.1吋。

今年是摺疊手機元年，由三星、華為打頭陣，引領話題並炒熱新商機。小米、摩托羅拉、聯想、vivo都傳聞今年也會發表摺疊手機。

三星去年11月在開發者大會上搶先曝光摺疊手機原型機，日前在美國舊金山正式發表旗下首款螢幕摺疊手機Galaxy Fold；華為在全球行動通訊大會（MWC）前夕的發表會上推出首款5G摺疊手機Mate X。