三星旗艦S10預購夯 逾500排隊人龍

2019-03-06 11:59 中央社 台北6日電



三星日旗艦機Galaxy S10系列。左為S10e，右為S10。美聯社 分享 facebook 三星旗艦機Galaxy S10系列今天開放預購優先取貨，由於前500排隊領機者有價值新台幣約1.5萬元好禮回饋，吸引民眾漏夜前來，不到7時30分，現場已有超過500人排隊。

三星日前發表旗艦機Galaxy S10系列，主打O型打孔的全螢幕設計、全球首創超聲波螢幕指紋辨識等特色，相機鏡頭也拿下評測DxOMark Mobile網站實測的最高評分，但由於全球智慧機市場近來買氣下滑，台灣也不例外，三星為炒熱話題與買氣，大手筆回饋消費者。

S10系列自2月25日起在台灣開放預購，三星今天開放預購消費者優先取貨，由於三星祭出價值約1.5萬元的好禮回饋，果真加持人氣，吸引超過500位消費者前來排隊，搶得前幾位的民眾更是漏夜前來。

為炒熱話題與買氣，三星此次提供前500名預購S10系列到微風南山旗艦體驗館取貨的民眾，可帶回微風禮券4000元、Galaxy Buds藍牙耳機、指定原廠配件購物金3000元、免費延長保固一年、螢幕意外損失補償等價值約1.5萬元的回饋，算是業界相當大手筆的作法。

三星指出，上午7時30分左右，排隊人數已超過500人，三星並宣布後面再加碼100位送出微風禮券2000元，以及其他同等前500位的好禮。

搶得頭香的上班族曾姓先生今年24歲，5日中午就來排隊，是台中人，他表示，購買的是S10+ 128GB白色，之前用過三星S6及其他品牌，覺得三星螢幕不會烙印，有防水功能，決定再回鍋。

排第二位的孔姓先生72歲，昨天下午就來排隊，他是台北人，目前已經退休，是專業級的相機玩家，他這次購買S10+綠色，看中三星手機的相機廣角、顏色飽和、照片有RAW功能。現在用的是NOTE 3，因為筆的功能用不到，所以換成S系列。

根據預購表現，三星分享，S10+、S10、S10e銷售占比約為6：3：1，顯現早鳥消費者對高價手機的接受度高，而且對大螢幕的需求也高；值得注意的是，在Galaxy S10+之中，定價超高的大容量512GB與1TB的銷售占比，也占近1成，在顏色選擇上，則以主打色「絢光白」最受歡迎，與「絢光黑」和「絢光綠」，三種色系銷售占比約為4：3：3。