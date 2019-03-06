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全新iPhone被換成二手維修機？ 網友揭密機身序號「M開頭」的秘密

2019-03-06 10:59聯合新聞網 綜合報導

路透
路透
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平常習慣在通訊行買手機，你知道你的手機從哪裡來的嗎？一名PTT網友在通訊行買了一隻全新iPhone XR，檢查手機序號和裝置辨識碼都沒問題，但最後上網查資料，才發現自己拿到的並不是全新手機，而是經原廠維修過的「整新機」。讓他立刻衝回通訊行換手機，並分享如何辨識「全新機」和「整新機」。

網友「windspoutxp」表示，他其實是第一次購買全新iPhone，對很多資訊不是很清楚。2月中，他在台北的通訊行購買了一隻新iPhone XR，現場檢查序號時，竟發現原廠的保固早已啟用達3個月之久，雖然覺得疑惑，但由於通訊行擔保以發票購買日開始保固，他也就接受這樣的說法。

但回家後，他仍難解心中疑惑，上網搜尋後才發現，要辨識是否為整新機，可去看設定->一般->關於本機->機型，機身序號開頭如為「M」為全新機，「N」開頭則為整新機，但打去官方詢問，官方表示他們無法僅能從裝置辨識碼判斷是否為正品，無法回答是否為整新。

但在確認機內序號和機盒序號後，他確認其他號碼都相同，只差在機盒的M變成了機內的N，因此間接確認N即為整新機。他也好心提醒其他網友，購買前務必先確認序號有無開通、外盒貼紙是否完整、手機系統資訊是否和外盒相同，以免買到來路不明的手機，還有可能保固出問題。

網友表示機型序號如為M開頭，則為全新機。
網友表示機型序號如為M開頭，則為全新機。
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