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華為確認 P30 Pro將搭載潛望式結構設計的高倍光學變焦鏡頭

2019-03-06 13:08楊又肇

華為已經確認將在3月26日於法國巴黎揭曉年度旗艦新機P30系列，其中預期將在高階機種設計的P30 Pro加入高倍光學變焦鏡頭，而稍早更由全球產品行銷副總裁黄家文證實將以潛望式結構鏡頭設計實現高倍光學變焦。

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在此之前，OPPO已經在今年MWC 2019期間展示其以潛望式結構打造的10倍光學無損變焦鏡頭，並且預計最快可在今年第二季應用在市售機種，此次華為強調將在新款旗艦手機搭載此項設計，顯然計畫比OPPO以更快速度將此項技術應用在旗下手機產品。

不過，相比OPPO設計模組，暫時還無法確認華為採用設計是否會有細節上的不同。

而若以華為目前在手機鏡頭配置設計，有可能同時配置解像能力更高的廣角主鏡頭，以及可對應拍攝大景的超廣角鏡頭，並且搭配高倍長焦鏡頭讓使用者能更容易捕捉各類影像，藉此加強手機拍攝應用效果，另外也預期可藉由徠卡認證鏡頭提高拍攝畫質。

目前還無法確認華為預計推出的P30系列手機規格細節，但預期將會採用水滴造型螢幕、Kirin 980處理器，而主相機模組將會以三組不同規格鏡頭組成，其中預期僅P30 Pro將搭載高倍光學變焦鏡頭設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

OPPO手機鏡頭

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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