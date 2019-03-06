強調人工智慧加持的夜拍效果 Realme 3於印度正式揭曉

先前預告將於3月初揭曉全新搭載雙鏡頭主相機，並且強調夜拍效果的Realme 3，稍早正式於印度市場揭曉，預期日後也將成為第一款成為Realme品牌進駐台灣市場的第一款引進手機產品。

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Realme 3將採用6.2吋、HD+解析度的水滴造型螢幕，並且配置聯發科Helio P70處理器、3GB或4GB記憶體，以及32GB或64GB儲存容量，主相機則搭載1300萬畫素+200萬畫素雙鏡頭配置，並且強調藉由聯發科Helio P70搭載人工智慧算力提昇整體拍攝表現，電池容量則達4230mAh，機身分別提供動態黑、輻射藍與經典黑三款配色，而作業系統則搭載基於Android 9.0 Pie的ColorOS 6.0版本，本身也支援雙SIM卡。

此款新機同樣將透過印度最大零售通路Flipkart進行線上銷售，預計在3月12日中午開放銷售，預計以8999盧比或10999盧比價格銷售，換算新台幣售價分別約為3999元或4699元左右。

如果沒有意外的話，目前已經預告準備進駐台灣市場的Realme品牌，接下來應該會以Realme 3作為首波主打機種。

而除了此次推出的Realme 3，預期Realme接下來在4月間也計畫推出加強版Relame 3 Pro。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》