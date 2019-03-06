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康寧：應用在螢幕可凹折手機的玻璃製品設計難度更高

2019-03-06 13:00楊又肇

在過去各家面板廠商開始挑戰可捲曲凹折的軟性螢幕設計時，康寧其實就已經開始投入同樣可捲曲、彎折度更高的玻璃製品研發工作，而在今年MWC 2019前後開始有更多螢幕可凹折手機發表亮相，同時預計在今年第二季之後陸續進入市場，康寧也表示將會加速讓可對應此類手機的玻璃製品問世。

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就目前螢幕可凹折手機設計來看，無論是三星採螢幕維持在內、由外向內凹折的Galaxy Fold，或是華為採單一螢幕維持向外凹折的Mate X，兩者均以聚酯化合物材質 (亦即塑膠材質)作為螢幕面板表層覆蓋材質，藉此避免使用過程直接造成螢幕損傷。

不過，畢竟材質是以聚酯化合物構成，在基本使用過程就會造成損傷，例如指甲等硬物刮傷、磨損，或是在過度凹折的過程中產生凹痕等，整體防護性畢竟不比硬度較高的玻璃。

但相比聚酯化合物材質較具延展或擠壓彈性，玻璃本身材質仍受限不同表面的應力差異，可能會在凹折過程產生碎裂情況，導致無法順利用於螢幕可凹折手機產品。因此，為了解決此項瓶頸，康寧在過去幾年持續投入可彎折的玻璃製品研究，期望透過不同材質打造彈性更高、延展性更好的玻璃製品，藉此讓此類玻璃製品可以用在更多產品。

在此之前，康寧已經推出名為Willow的強化玻璃產品，讓玻璃製品可以用大幅曲度彎折，但要對應Galaxy Fold或Mate X此類螢幕可凹折手機產品使用需求，似乎仍要進一步改善玻璃可彎折程度。

就康寧表示，要讓玻璃製品能以更大服務彎折，幾乎就像是在挑戰物理限制，不但要維持玻璃本身充足的防護硬度，更要能對應反覆彎折使用耐度，甚至還要能確保使用過程防刮、抗碎等特性，同時也必須維持與裝置表面貼和，實際上所要面臨挑戰遠比想像還多。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

康寧面板螢幕

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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