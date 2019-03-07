10週年之大作 三星 Galaxy S10+ 相機的進化實測

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三星上半年的旗艦代表，Galaxy S10系列正式發貨了，有預購的第一批鐵粉應該開始陸續的會收到，蛋蛋有幸先跟S10+相處一段時間，大家最在意的拍照也做了比較細的測試，若你沒趕在第一波預購就入手，那這篇S10+的心得值得你好好的了解一下，看看S10+的主打新功能是否有符合你的需求。

這幾年智慧型手機螢幕極大化，三星在Galaxy S系列10週年以Ｏ極限全螢幕+曲面螢幕來迎戰，若你是一路堅持用三星智慧型手機的鐵粉，我相信你會有點感動的說"終於啊！"。Ｇalaxy S10+擁有Quad HD 3040 X 1440的解析度，採用Dyamic AMOLD螢幕，並且透過HDR10+認證，較暗的環境，仍可呈現極致真實的場景色彩及對比度

這次S10+的下巴是三星有史以來最窄的一次，真的要挑剔，就是下巴跟上方的額頭沒有一致的寬度，不過兩側的邊框因為曲面螢幕的關係，視覺上看起來特別窄

這次Galaxy S10系列能夠將上方螢幕邊框推到極限，主要達成的原因是透過少見的AMOLED螢幕切割技術，將前相機鏡頭置放在螢幕下方，特別在S10+一次放了2顆鏡頭

這樣的作法平常直立使用的干擾不大，真的要說的話，你的狀態列能顯示的icon變少了一些，除此之外影響不大。橫持手機看影音內容時，那麼這個鏡頭的位置就多少會影響到你的內容了，當然影響的程度要跟過去幾年所盛行的瀏海相比，我個人覺得還是瀏海比較腦人(by the way, S10+前鏡頭邊緣會發光的動畫純粹就是個爽度，沒有實質功能)

特別有趣的是，設計師Matt B將許多知名的卡通人物跟logo做成桌布，讓使用者可以完美的使用搭配單鏡頭/雙鏡頭，搭配起來完全無違合感~!

圖片來源： https://twitter.com/Mattcabb/media

S10+下載： https://imgur.com/gallery/D74noX0

S10e/S10下載： https://imgur.com/gallery/QggHgRh

Galaxy S10系列在S10跟S10+首次採用了螢幕指紋，這是螢幕占比在S10+可以達到93.4%的原因之一。過去大家所見過的螢幕指紋技術都是光學式的，簡單說就是一個鏡頭在螢幕發亮時拍一張照片去比對你的指紋，S10/S10+採用的超聲波技術，採用高頻率聲波去偵測你的指紋立體凹凸，比對通過。這樣的技術也達成了一個完全不需要亮起螢幕 (也不需要開啟AOD) 就能進行螢幕指紋解鎖的便利，不過使用者要稍微去記一下指紋解鎖的位置就是了

S10/S10+透過超聲波技術的螢幕指紋解鎖速度非常快速，是我目前螢幕指紋解鎖最快的智慧型手機，3C YouTuber MBKHD的S10+評測中，他有特別指出過去我們太習慣螢幕指紋解鎖要把手指停留在螢幕上，其實只要輕輕點一下就可以了，他也示範了S10/S10+超聲波技術螢幕指紋解鎖就算手上有水也可以順利解鎖，大家有興趣可以從4:55看 - MBKHD The Galaxy S10's Incredible Display! https://www.youtube.com/watch?v=faUEM-szlnY

Galaxy S10+在手機左側配置了音量鍵，以及Bixby專屬鍵，不負責預告，三星近期會推出軔體更新，讓使用者可以自行定義 (耶~)

Galaxy S10系列這次在底下一律保持了3.5mm耳機孔，是現在旗艦機非常難得可貴的一點，若你對這個使用習慣還情有獨鐘，那Galaxy S10系列幾乎是你現在唯一的選擇了 (還有LG啦，只是他們引進新機的速度...)

Galaxy S10系列電源鍵一致都配置在右側邊

頂部配置第二個麥克風以及SIM卡槽，Galaxy S10系列都支援4G雙卡雙待，也支援microSD擴充，最高支援到512GB

Galaxy S10系列背後都是採用玻璃材質，全系列支援無線充電

這次在Galaxy S10系列除了支援無線充電，也增加了無線電力分享，從下拉通知列捷徑時，點選Wireless PowerShare即可啟動

當你的藍牙耳機或是其他支援無線充電週邊沒電時，只要放在Galaxy S10系列的背蓋上就可以無線充電

支援無線充電的手機，當然也可以這樣的方式去做無線充電。這樣Galaxy S10會不會很快就沒電？Galaxy S10+擁有4100mAh的電量，若只是充手機週邊的話，是不用太擔心，若是充手機的話，建議就是應急用為主，除非你的Galaxy S10是插著充電線，那就不用擔心，是的，Galaxy S10系列的Wireless PowerShare是可以邊插著電邊充無線充電，簡單說插上充電線的Galaxy S10就等於是一個無線充電板

最後我們來聊聊相機吧，也是大家最關心的一環。Galaxy S10+的前相機鏡頭有兩顆，第一次使用時，還真會誤解為一個標準鏡頭，一個廣角鏡頭。實測後才發現，其實第二個鏡頭是純粹做景深的偵測，真正拍照的是正面單顆自拍前鏡頭，1000萬畫素 F1.9 自動對焦 Dual Pixel

使用介面有單人跟雙人模式的icon，很容易就會解讀為標準鏡頭跟廣角鏡頭，事實上只有單顆前鏡頭的S10e跟S10也有單人跟雙人模式的icon

平常單人模式自拍就可以輕鬆的塞入2個人了 (點選照片可以看原圖檔)

切成雙人模式後，要塞入3個人也不是問題

Galaxy S10跟S10+在背後均搭載了3顆鏡頭，

1. 1200萬畫素 F1.5 / F2.4 雙光圈 鏡頭 Dual Pixel快速自動對焦

2. 1600萬畫素 123度 F2.2 廣角 鏡頭

3. 1200萬畫素 F2.4 遠焦 2倍光學變焦

在使用介面上，Galaxy S10/S10+採用很直覺得icon切換3顆鏡頭

在特寫的部份，光線足夠的前提下，Galaxy S10+會採用比較小的光圈來拍攝，保留最多細節的可能，如貓咪的鬍鬚都可清楚的紀錄

這次Galaxy S10系列相機在顏色的對比呈現對我來說有明顯的進步，在白天環境拍攝比較鮮艷主題的照片會特別有感

在落地窗背光的前提下，拍攝講師時也能拍攝出清楚的臉部細節，雖然白天光源環境一般手機拍攝表現都不差，但是只要遇到特殊情境，就是旗艦機能夠展現出軟體調校以及硬體能力的時機

這次我帶Galaxy S10+去台中麗寶國際賽車場紀錄我們家族的大型活動，在老天爺天氣賞臉的條件下，用S10+啟動1600萬畫素的廣角鏡頭，拍攝起來真的是非常過癮

首先我想你會注意到的是顏色的對比處理非常有感，這些實拍照片我都沒有去特別後製，都是直出

Galaxy S10系列的廣角鏡頭高達123度，跟我們一般肉眼所能見的120度非常相似，所以幾乎是你看的到什麼就能拍下什麼

Galaxy S10系列標準鏡頭的拍攝會比較局限，無法完整的將空間感的氣勢呈現出來

同個位置拍攝，啟動Galaxy S10系列的廣角鏡頭，能一起拍攝的進去的場景更多細節，整個張力也大不同

拍攝獎杯的照片，若是採用Galaxy S10標準鏡頭時，無法把整桌的獎牌一起拍攝進去

啟動廣角鏡頭，可以輕鬆的把所有獎牌獎杯都拍攝進去

拍攝人像為主題的時候，就不一定要切換廣角鏡頭了，我個人是建議拍攝景或物的時候再切廣角

以下均為Galaxy S10+廣角實拍，點選照片可看原圖檔

晚上的夜拍，也是大家在意手機拍照的一部份，Galaxy S10系列的相機設定，內建場景智慧辨識，啟動後，裡面有一個明亮夜拍的功能，在拍夜拍時可以有更明亮的效果

啟動了場景智慧辨識後，在右上角的場景智慧辨識會看到有夜景的判斷

實拍的效果如下，看exif資料顯示已經啟動了F1.5大光圈了，遠景的效果有點一般，拍攝完成的時間倒是挺快的，因此可判斷出Galaxy S10沒有採用目前許多品牌使用的堆疊技術來拍出更亮的夜景

同個時間點跟位置，採用Pixel 3所拍出的夜景，整個場景就明亮許多

把景拉比較近一點的主題，也有許多輔助的路燈，Galaxy S10的夜拍表現就比較亮眼了

不過比起Pixel的夜視Night Sight，個人覺得Galaxy S10還有許多進步的空間，期望日後在軔體更新後三星能夠針對Galaxy S10的夜拍再做更優化的調整

Galaxy S10系列的智慧場景辨識還蠻細膩的，嬰兒，貓咪，美食，多人對焦的情境它都能判斷的出來

我個人在Galaxy S10系列這次特別喜歡的功能是這個，拍攝建議，在相機設定裡啟動這功能後，在拍照時Galaxy S10會依照你的拍照主題去智慧的判斷最佳的構圖，你只要照它建議的對焦點移動，即可完成最佳的構圖拍攝

這是我自己本來想拍的構圖

給Galaxy S10建議構圖後，感覺這樣拍起來跑車更有氣勢

拍攝場景時，Galaxy S10的構圖建議也非常實用

建議構圖前，我自己的拍攝取景

Galaxy S10建議的構圖

建議構圖前，我自己的拍攝取景

Galaxy S10建議的構圖

這次Galaxy S10系列這次也有提供人像模式，實拍了一張給大家參考效果

景深的特效在拍攝前就可以調整，事後也可以透過編輯器去編輯

Galaxy S10的專業模式中，長曝仍然是維持10秒，很多人都有問我這問題，所以我這邊特別補充，是的，還是10秒

Galaxy S從推出至今整整過了10個年度，這次Galaxy S10把所有能結合的新技術都一次納入，O極限全螢幕，快速的超聲波螢幕指紋技術，螢幕擁有HDR10+認證，無線電力分享，123度廣角鏡頭，我個人特別喜歡的是構圖建議的功能，拍起來效果還蠻不錯的，對於構圖概念比較弱的新手來說，是一個能夠更容易拍攝出好作品的好功能。夜拍的表現是我覺得這次Galaxy S10比較沒有特別亮眼的表現，是否能夠在日後的軔體更新加強，就看三星了，當時Pixel 3剛推出時也沒有第一時間把Night Sight放進去，期待日後Galaxy S10系列也能有更方便的手持堆疊夜拍功能。整體來看，Galaxy S10還是完整度非常高的旗艦機，亮眼的螢幕，IP68防水防塵，保留3.5mm耳機孔的設計，實用的相機3鏡頭組，大量儲存空間擴充，豐富的原廠配件選擇，這次10週年三星端出來的組合以及預購優惠都有讓人感到誠意，相機的進步在白天的色彩對比處理令我特別滿意，夜拍之後也能跟上這樣的高水準表現，那就真的是完美的100分了！