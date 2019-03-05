觀點／5G網路、螢幕可凹折手機即將來臨 但這些能改變現行生活嗎？

在剛結束不久的MWC 2019期間，5G網路服務、5G連網手機，以及螢幕可凹折手機幾乎成為全場關注焦點，而這些即將進入消費市場的產品，真的能夠改變現行生活嗎？

分享 facebook

5G連網服務普及應用速度將比4G網路還快

從去年10月開始，其實美國電信業者就已經針對特定地區開始推行以5G網路為基礎的家用網路，透過無線射頻方式將5G訊號網路送達申辦用戶家中，並且透過可接收5G網路訊號的路由器將轉換為Wi-Fi，或是以有線形式分接網路連接資源，讓使用者能直接透過5G網路資源上網，或是透過手上的4G連網手機以Wi-Fi形式連接更高速的網路傳輸表現。

而後包含AT&T、韓國在內電信業者也均開始針對特定城市提供藉由行動分享器使用的5G網路服務，甚至預計從今年第二季開始陸續進駐到更多城市提供使用，而歐洲許多電信業者也計畫在今年內陸續啟用5G連網服務，至於中國地區也準備由中國移動在內業者提供5G連網服務，意味過去喊了許久口號的5G連網服務，將在今年開始陸續進入商用階段，預期將會在2020年使服務全面擴展。

分享 facebook

若從5G網路技術本身來看，其實絕大部分基礎是建立在4G網路技術之上，例如在無法順利接收5G網路訊號時，將會向下相容4G網路，甚至也能對應3G或2G網路訊號，同時藉由多相載波聚合技術應用，使用者也能透過聚合多組4G LTE連網資源，藉此發揮幾乎等同5G連網數據傳輸速率。

從目前5G連網服務發展來看，絕大部分業者標榜特色不外乎更快傳輸速率、更大同時傳輸頻寬，藉此標榜能對應更高解析度影音內容串流播放、3A等級遊戲串流遊玩，甚至可以實現更快線上服務運作，或是更穩定、清晰的虛擬影像傳輸互動應用。

但對於整體發展而言，5G網路帶來的改變更包含更豐富的物聯網應用場景、更聰明的車聯網、智慧工廠或智慧城市等應用成真，同時也能加快自動駕駛、人工智慧等新技術快速成長，而由於5G網路更具備軟體定義、可動態調整分配等特性，因此在未來網路連接應用也會變得更加有彈性，例如針對連網熱區較高地區部分，即可由系統動態分配當下真正需要連線傳輸資料的使用需求，避免閒置使用者長期佔據基地台連入資源，同時也能讓有連線資源集中，藉此發揮等同5G連網速度表現。

不過，對於目前多數消費者來說，其實現有4G網路服務已經相當足狗，加上初期階段的5G網路服務資費預期會偏高，雖然由電信業者、電信設備商強調5G網路的電信資費將更加親民，而不會以天價形式開放使用，但現階段的5G網路服務涵蓋範圍依然不大，因此短時間內應該僅能吸引嘗鮮用戶，或是希望藉由5G網路作為高速網路骨幹串接應用，甚至針對企業內部數據傳輸等特定應用擴展為主，實際要等到真正普及到一般消費市場，多半還是預計會在2020年以後才會發生。

至於真正要影響或改變現行生活，可能還是要等5G網路服務再普及更多時間，畢竟現有常見服務在5G連網資源加持之下，其實只是讓執行效率提昇、讓體驗變得更好，但使用本質上並不會做明顯改變，例如目前常見的影音串流播放服務，在以5G網路服務使用之下，將可讓即時串流影音畫質變得更高，可是相較過往透過4G網路服務觀看時的使用模式並沒有改變。

真正改變的情況，舉例來說，可能是藉由5G網路進行的雲端協同運算效率變得更快，使得人工智慧、深度學習等技術應用變得更為廣泛，進而讓數位助理服務應用表現更加精準、反應更快，藉此改變使用者傳統人機互動模式，同時也能讓手機使用模式再次改變。

以目前來看，當5G網路開始推行時候，其實並不會一下子改變使用者的日常生活，但是隨著高速網路傳輸應用模式逐漸增加，進而推動更多全新型態的網路應用服務誕生，如此一來就會開始改變使用者生活互動方式，就像是從2G網路進展到3G網路，再進入到4G網路時代，手機的使用模式也逐漸產生不少變化，而藉由手機推動的網路服務產值也有顯著成長，其中依然經歷不少時間改變。

只是在進入5G網路發展時期，隨著網路基礎建設速度相對以往更快，網路應用模式的改變可能會比想像中更為迅速，同時因為5G網路使用特性帶動的改變也可能超乎想像，只不過可能還需要一點普及時間，才能在日後看見明顯的應用成長。

5G連網手機價格預期將更快親民化

配合5G連網服務，各家廠商開始推行各款5G連網手機產品，最快將會在2019年第二季內陸續推出。雖然相比現有4G連網手機，不少市場看法認為5G連網手機平均售價將會高出許多，但是從小米宣布推出的小米MIX 3 5G連網版本將以599歐元價格上市，換算為新台幣約為2萬1000元，但考量歐洲售價通常較貴，基本上與現有小米MIX 3台灣售價為14999元的情況比較，實際增加幅度約在新台幣4000-5000元左右，基本上還是在可接受範圍內。

與5G網路服務資費一樣，市場認為5G連網手機初期售價都會偏高，但是預期在普及化發展之後，將會讓整體售價快速下滑。但相比3G連網手機進展到4G連網手機的價格變化，市場預期5G連網手機將會以更快速度讓平均價格調整到市場可接受價位。

分享 facebook

目前包含三星、Sony Mobile、HTC、小米、中興通訊、華為、一加手機、LG、Nubia、OPPO在內品牌均計畫推出旗下首款5G連網手機，部分廠商更在這次MWC 2019期間展示即將上市機種，或是仍處於原型測試階段版本，預期從今年開始將會有更多5G連網手機進入市場，而明年則預期會由更多中國品牌推出支援5G連網服務的手機產品，加上Qualcomm目前與更多中國品牌手機合作，預期未來5G連網手機市場依然會由中國品牌主導普及化發展。

而蘋果方面則預期要等到2020年才會有5G連網手機產品問世，其中影響因素在於目前與蘋果手機產品合作連網晶片供應的Intel，至少要等到2020年才會讓新款5G連網晶片XMM 8160進駐市售產品，除非此款連網晶片有可能在今年下半年率先應用在新款iPhone機種，或是蘋果最後選擇恢復與Qualcomm合作關係，甚至可能採用其他廠商供應連網晶片，否則支援5G連網功能的iPhone機種將不會太快進入市場。

如先前說明，許多電信業者初期將會藉由支援5G連網服務的網路分享器對應需求，讓更多消費者能藉由網路分享器連接使用模式，讓現有4G連網手機可以透過5G網路訊號轉為Wi-Fi方式，對應等同5G連網速度的使用體驗，同時也能讓更多裝置透過網路分享器高速上網。

螢幕可凹折手機暫時仍以技術展示為主

此次MWC 2019期間，螢幕可凹折手機幾乎成為最大吸引目光關注產品，其中除了包含三星日前已經對外揭曉的Galaxy Fold，更包含由華為揭曉的螢幕可凹折手機Mate X，就連勁量也計畫推出螢幕可凹折的手機產品。而TCL旗下華星光電、柔宇科技在內面板廠商也均展示螢幕可凹折原型設計，其中TCL更宣布將在2020年以自有品牌打造價格更親民的螢幕可凹折手機。

不過，雖然三星、華為在內廠商均標榜螢幕可凹折手機能同時對應不同螢幕尺寸使用需求，同時也與Google在Android作業系統操作介面進行最佳化調整，讓手機能在不同螢幕尺寸使用模式下能流暢轉換，但現階段此類產品依然停留在技術展示居多，實際上的使用模式仍與現行手機使用體驗沒有太大差異，甚至多數使用者都已經開始習慣大尺寸螢幕手機，對於手機是否能折疊收納，或是以更小躋身形式收納，其實不是那樣感興趣。

分享 facebook

因此，雖然目前已有不少廠商開始投入螢幕可凹折設計的手機產品研發，還是有不少市場看法認為現階段的螢幕可凹折手機還是以技術展示為主，雖然未來確實能在現有智慧型手機建立全新產品類別，但是能否為目前陷入發展成長困境的智慧型手機注入全新動能，其實還很難說。

尤其在現階段的螢幕可凹折手機整體價格仍居高不下，同時帶動的創新應用模式依然不明顯之下，暫時還不會成為改變日常生活的市售產品，或許還要再等一兩年之後才會有更明確應用發展，但也有可能屆時就會有全新應用產品問世。

※相關連結》

《合作媒體mashdigi提供，聯合新聞網獲授權轉載。》