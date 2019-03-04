華為透露將以Mate 20 X升級款作為旗下第二款5G連網手機

在此次MWC 2019期間，華為正式揭曉旗下首款螢幕可凹折手機Mate X，同時也證實此款手機將是華為首款面向消費市場打造的5G連網手機，甚至支援「4G+5G」雙卡使用模式。而在稍早說法中，華為更確認未來將會以Mate 20 X為基礎，同樣將藉由搭載華為旗下5G連網晶片Balong 5000，對應傳輸效率更高、傳輸頻寬更大的5G連網表現。

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不過，目前華為方面並未透露具體細節，因此暫時還無法確認華為此款新機是否維持Mate 20 X原本設計，或是將會有更具體更新，另外也還無法確認華為此款新機預計推行時間。

若順利的話，華為應該有可能直接以目前Mate 20 X設計直接打造第二款對應5G連網的手機產品，並且在今年推出的5G連網手機增加更多選擇，並且與小米MIX 3為基礎打造的5G連網手機抗衡。

目前Mate 20 X分別搭載7.2吋螢幕，分別採用Kirin 980處理器、6GB記憶體與128GB儲存容量，另外也搭載5000mAh電池電量，其中更藉由石墨烯材質強化散熱表現，因此要額外放入Balong 5000連網晶片對應5G網路服務，理論上應該不會太難，同時也能確保足夠的電力運作與散熱需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》