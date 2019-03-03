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安卓機大逆襲！蘋果共同創辦人：我真的想要折疊機

2019-03-03 20:21INSIDE

蘋果共同創辦人史蒂芬沃茲尼克（ Steve Wozniak ）。歐新社資料照
蘋果共同創辦人史蒂芬沃茲尼克（ Steve Wozniak ）。歐新社資料照
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今年MWC上，手機大廠三星、華為、小米等非蘋果陣營紛紛亮相最新的5G手機。受到智慧機發展陷入瓶頸換機潮拉長，市場出貨步入衰退，三星、華為等更是為此推出定價突破天際的「摺疊手機」。

蘋果也在三星發表新機結束後，蘋果專利申請所繪製的可折疊手機藍圖也被曝光。從專利申請來看，似乎是跟三星的Galaxy Fold類似，帶著絞鍊的螢幕來讓手機順利的折疊成一半或三分之一。

面對競爭對手搶佔先機，蘋果究竟如何看待呢？近日，蘋果共同創辦人史蒂芬沃茲尼克（ Steve Wozniak ）在接受Bloomberg電視採訪時表示自己已經等不及摺疊機。

「過去，蘋果在 Touch ID指紋辨識、Face ID技術和行動支付等領域一直處於領先地位。這回卻不是折疊手機領域的領先者，在擔心的同時，我真的很想要一部可折疊手機。」

以2017年機種iPhone X起價上看3萬多，到去年iPhone XS Max最高規格512 GB儲存容量售價已突破5萬元大關，不論是蘋果或是Android等旗艦機都可以感受到智慧手機定價正在變貴， 由蘋果打頭陣的高定價策略，正在今年被來勢洶洶的折疊機所追趕、突破，三星與華為兩隻折疊手機分別來到超過6萬與8萬元售價。

以手機變成平板出發的折疊機將在今年上半陸續開賣，業界預期，Oppo、Vivo、小米與聯想(Lenovo)等手機品牌業者也將陸續推出。

強調電力提升、更強大處理性能，5G折疊機究竟能否真的帶動換機潮仍有待觀察，不過根據先前報導，蘋果可能最快要到2020年才會公布5G版iPhone手機，也就是至少會5G網路推出後 1 年、推出可接取5G網路的產品，屆時蘋果的「5G折疊機」能否迎頭趕上，價格能否讓消費者買單仍是個未知數。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利折疊手機蘋果iPhone

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