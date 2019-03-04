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動眼看／中興打造的AXON 10是一款支援「4G+5G」的旗艦手機

2019-03-04 08:08楊又肇

去年展示旗下5G連網手機原型設計之後，中興通訊 (ZTE)在此次MWC 2019期間也展示旗下可成為5G連網手機市售規格的旗艦機種AXON 10，其中同樣比照華為Mate X搭載「4G+5G」連網設計，意味未來在多數手機廠商的規劃裡，即便在5G連網時代也依然需要雙卡雙待功能。

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過去從3G連網時代便在不少白牌手機出現的雙卡雙待設計，後續在4G連網時代逐漸成為高階旗艦機種也會搭載規格，甚至一度出現支援三卡三待的設計模式，而在接下來的5G連網時代裡，顯然雙卡雙待的使用需求也不會改變，尤其在5G網路資費方案初期可能偏高，即便可以實現向下相容4G連網功能，但不少人可能還是會以現有4G網路資費作為主要上網模式。

在這樣的情況下，自然雙卡雙待的使用需求就會持續出現，因此在華為在Mate X搭載「4G+5G」的雙卡雙待連網規格設計，而中興通訊也在旗下新款支援5G連網的高階旗艦機種AXON 10採用相同設計，意味之後更多中國品牌所打造5G連網手機也都會往相同方向發展，就連Qualcomm在旗下處理器規格規劃也都有保留這樣的設計，因此代表未來將會有更多一線品牌推行的5G連網手機同樣也將支援雙卡雙待規格。

中興通訊打造的5G連網手機原型設計
中興通訊打造的5G連網手機原型設計
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在中興通訊此次推出的AXON 10裡，分別採用Qualcomm Snapdragon 855處理器與Snapdragon X50連網晶片，並且搭配6GB記憶體與128GB儲存容量，螢幕則採用6.47吋、水滴造型設計規格，解析度則為Full HD+，而電池則採用4000mAh規格，至於相機則分別搭載4800萬畫素、f/1.8光圈的廣角鏡頭，搭配2000萬畫素的超廣角鏡頭組成的雙鏡頭主相機，以及800萬畫素視訊鏡頭。

另外，此次同步展示中階機種則包含區分兩種版本的Blade V10，其中區分搭載展訊 (Unisoc)旗下SC9863A處理器、6.26吋螢幕、配置2GB或3GB記憶體，以及32GB或64GB儲存容量，並且配置1300萬畫素+200萬畫素雙鏡頭主相機與800萬畫素視訊鏡頭規格。

而另外一個版本則搭載聯發科Helio P70處理器，搭載6.3吋螢幕、3GB或4GB記憶體，以及32GB或64GB儲存容量，相機則分別搭載1600萬畫素+500萬畫素雙鏡頭主相機與3200萬畫素視訊鏡頭。

AXON 10：

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Blade V10 (展訊處理器版本)：

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Blade V10 (聯發科處理器版本)：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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