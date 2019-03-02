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「還給我！」44公里東港溪畔滅花草 龍應台：前瞻預算消化不了？

動眼看／更具質感、更具購機保障的 同時也兼顧環保的iPhone整新機

2019-03-02 14:27楊又肇

在此次MWC 2019期間，創立於2013年、目前累積達700名員工規模的法國公司Remade集團，展示旗下藉由收購、回收二手iPhone及相關零件，透過本身技術進行修復、組裝，並且重新換上機身配色與包裝，藉此讓原本無法再使用的舊機能「重獲生命」，藉此實現降低環境污染等影響，同時也能讓原本可能變成電子垃圾的零件可以再次利用。

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依照Remade集團的作法，其實就像舊機回收業者透過電信商等通路取得用戶換購的二手機，透過重整處理之後轉售給其他地區市場需求，另外也包含回收無法使用舊機，或是仍可堪用零件，藉由本身技術進行修復、組裝，甚至可以藉由重新鍍色等方式讓回收機能有全新面貌。

現場其實也展示透過鍍色處理的iPhone系列機種，透過提供不同配色讓原本iPhone產品可以有煥然一新的感受，同時也能藉此滿足不同使用需求，並且可在蘋果原廠與合作通路之外增加更多選購iPhone整新機的管道。

而為了與一般蘋果市售機種區隔，Remade集團在旗下產品包裝也會採用不同設計，避免其他業者以魚目混珠情況銷售修復品相不佳的iPhone產品，同時也能讓消費者更安心選購iPhone整新機。

目前選擇以iPhone系列機種作為主要修復、整新產品，Remade集團表示主要在於iPhone系列機種的保值度相對還是較高，同時無論在市場流通表現、零件取得與修復流程也相對較有一致性，因此實際潛藏含金量相對較高，但未來也會評估其他產品透過回收、整新、重新銷售表現。

Remade整新機盒裝
Remade整新機盒裝
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清楚標示規格，同時也標榜整新機嚴格重新整理，並且仔細處理外觀
清楚標示規格，同時也標榜整新機嚴格重新整理，並且仔細處理外觀
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

修復iPhone蘋果手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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