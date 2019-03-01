Motorola證實研究螢幕可凹折手機 其中包含「Z」字狀兩次凹折設計

針對先前就有消息指稱將推出螢幕可凹折設計的手機產品，並且可能將歸列在過往許久未採用的RAZR品牌底下，Motorola國際產品副總裁Dan Dery在接受訪談時透露，確實從過去就已經投入研究可凹折手機設計，並且已經經歷多個研究版本。

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不過，從Dan Dery口中說法，更像是Motorola希望著重在可將機身收納更小形式，在同時兼顧大尺寸螢幕使用需求的情況下，依然可以折合成更小機身方便攜帶。

Dan Dery也透露目前已經開始嘗試讓手機機身可凹折兩次，其中一種設計包含可將手機以「Z」字狀折合，最後可將螢幕維持以最小面積外露，而此時機身即可方便單手持握，同時也能輕易地放進隨身衣物口袋。

但由於採取上述形式設計的手機製作難度較高，雖然目前確實已經有中國廠商開始嘗試此類凹折設計，小米顯然是其中一家挑戰螢幕兩次凹折設計的廠商，但預期此類設計並不會太快進入市場成為實際銷售商品。

因此就Dan Dery的說法，Motorola預期先推出的螢幕可凹折手機，依然有可能同樣採用單次凹折設計，但不確定是否比照三星，或是仿照華為採用形式，甚至也可能比照LG以雙螢幕合併使用模式呈現。只是在進一步說明裡，Dan Dery認為像華為在Mate X採螢幕向外的作法，雖然原廠額外提供保護避免螢幕刮傷，但在使用者實際操作時，難免還是會一點一滴地因為觸控、凹折等操作產生磨損，因此Motorola可能不會採用這樣的設計。

而如果依照Dan Dery表示不會比其他競爭對手更晚推出，Motorola最快也可能會選在今年上半年間揭曉旗下新品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》