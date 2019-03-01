發行代幣、建立去中心化交易平台的Pundi X 終於推出自有區塊鏈手機

過去推行旗下區塊鏈技術、交易平台，並且發行自有虛擬代幣，同時銷售專用POS系統的Pundi X，在此次MWC 2019期間展示旗下首款針對去中心化設計、對應區塊鏈技術應用的手機產品XPhone。

加上此次推行的區塊鏈技術應用手機，Pundi X的服務將更加完整 分享 facebook

Pundi X說明，此次在MWC 2019現場展示的XPhone依然處於原型設計階段，因此預計在今年底推行的正式版本將會採取不同樣貌，但基本上會維持採用Qualcomm Snapdragon 660處理器、6GB記憶體與64GB儲存容量設計，作業系統雖然基於Google Android 9.0版本，但採用支援區塊鏈技術應用的Function X OS，透過從螢幕左側邊緣往右滑過，即可快速將手機從一般Android作業系統環境切換到區塊鏈應用框架。

XPhone在一般使用情況下，與一般Android手機沒有差異 分享 facebook

與HTC Exodus 1、Finney推行區塊鏈手機不同之處

而跟HTC旗下區塊鏈技術應用手機Exodus 1，或是與富智康合作的以色列區塊鏈手機Finney相比，Pundi X打造的去中心化手機XPhone同樣可藉由區塊鏈技術，讓手機可成為使用者在網路環境中代表個人身分的「媒介」。

但最大不同在於，Pundi X不僅擁有自己的區塊鏈技術，同時也提供虛擬貨幣交易平台，甚至發行自有虛擬代幣與專用POS系統，而此次計畫推出手機，則是希望能更進一步擴展個人化的區塊鏈技術應用。

從螢幕左側邊緣往右滑過，即可快速將使用環境切環為區塊鏈應用框架 分享 facebook

事實上，以Pundi X的服務運作模式來看，使用者確實可以透過iPhone、Android作業系統手機下載Pundi X專屬app，並且藉由掃碼、感應等方式以加密貨幣進行交易，另一方面也能配合Pundi X所發行貨幣卡片搭配代幣兌換形式進行交易，而本身POS系統也能支援信用卡刷卡或感應支付，讓使用者能透過Pundi X的POS系統直接購買諸如比特幣、萊特幣等公認數位貨幣，或是將貨幣轉換為Pundi X發行代幣存放，讓使用者能以加密貨幣形式安全付費交易。

之所以推行自有交易平台，並且發行自有代幣，Pundi X表示最主要希望解決目前以公認數位貨幣交易轉換認證時間相對較長，為了希望能將交易時間縮減至0.05秒或更短時間，藉此盡可能達成交易去中心化目的，讓使用者透過數位貨幣交易的安全性提昇。

此次推行自有區塊鏈技術應用手機，更是希望更多人可藉由此款手機使用各類去中心化app，並且能在交易過程確保個人資訊隱私安全，另外也能在網路傳遞照片、訊息等資訊過程中以加密形式傳輸，使用者可以直接透過專屬加密連結網址，配合Pundi X自定網路傳輸協定與指定對象進行點對點連接，縱使有外部攻擊擷取資訊也僅能獲得其中碎片化的加密內容，因為所有內容均以切碎封包分散在網路各個儲存節點，並且以加密形式存放，僅有使用者手上的手機能在完成身分驗證情況下存取完整檔案內容。

Pundi X已經開始吸引許多南美洲、歐洲用戶青睞

目前Pundi X提出區塊鏈解決方案已經吸引不少南美洲國家地區使用，其中主要因素也與當地政府發行法定貨幣，可能隨著政情而有幣值不穩現象，使得更多人更希望藉由加密貨幣確保幣值流通正常。但在歐洲地區則是吸引不少涉及鉅額交易類型的業者青睞，例如房地產業者便希望透過Pundi X解決方案簡化房屋交易付款流程，同時也能確保高額交易安全。

根據Pundi X說明，依照目前交易平台設計，若是發現有不正常的大筆金額交易出現，系統端就會介入提出驗證請求，同時每一筆交易也會以加密形式留存記錄，避免交易平台被用於洗錢等惡意行為。同時在不同地區推行時，Pundi X的服務也會符合當地政令要求規範，例如在台灣地區POS系統交易模式可能就會限制在低於新台幣三萬元的小額支付，但以個人使用的P2P交易模式則不在此限，只是Pundi X依然會針對不正常交易模式介入驗證，避免惡意行為產生。

至於Pundi X的實際獲益模式，則是比照信用卡交易模式與店家進行單筆交易拆分，或是在其他交易模式中拆分獲利，但使用者將個人加密貨幣轉為Pundi X發行自有虛擬代幣NPXS則不會收取任何手續費用。

目前Pundi X的POS系統可提供比特幣、萊特幣、Pundi X自有代幣NPXS交易買賣，另外也支援現有信用卡、感應支付，或是掃碼支付交易模式 分享 facebook

即便是透過POS系統購買數位貨幣，系統也會提供應有的收據，同時收據也會明載當下交易時的轉換匯率等數據明細 分享 facebook

無論是交易過程，或是透過區塊鏈技術傳輸散落網路各處的資訊內容，Pundi X交易平台都會進行即時監看 分享 facebook

使用者也能透過晶片卡存放個人持有虛擬代幣，或是以公認數位貨幣存放，而配合不同合作廠商也能提供卡面客製化服務 分享 facebook

POS系統支援數位貨幣交易，或是透過現有信用卡交易，甚至支援掃碼支付玩成交易 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》