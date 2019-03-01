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T-Mobile認為未來5G網路資費不會造成用戶太大負擔

2019-03-01 16:10楊又肇

預計今年第一季完成與Sprint業務合併的T-Mobile，稍早在MWC 2019期間透露未來推出的5G網路服務資費，將不會造成使用者太大負擔。

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過去經常以親民資費吸引用戶申辦的T-Mobile，其技術長Neville Ray在接受訪談時證實，基於目前在600MHz低頻頻段資源仍缺乏情況下，T-Mobile原訂在上半年進駐美國30個主要城市的5G網路服務，將延後到今年下半年才會推出。

但Neville Ray並不擔心競爭對手如AT&T、Verizon預計在今年第二季針對行動裝置推行的5G網路服務進度超前，畢竟現階段可稱得上的5G連網服務仍僅在少數地區推行，距離普及應用仍有段時間，在這段時間內，T-Mobile將能做好更周全準備，其中包含與Sprint業務合併項目，並不認為本身將會在5G網路競爭失去優勢。

此外，Neville Ray也強調未來其推行的5G連網服務，預期將與現有4G連網服務相近。在此之前，T-Mobile已經透露5G網路服務上線運作之際，將以等同4G網路服務價位吸引用戶，但這樣的價位有可能僅會維持一年優惠，之後可能就會恢復以5G網路服務牌價計算。

若以目前T-Mobile在美國地區推行的T-Mobile One月租資費方案，提供4G LTE吃到飽 (前50GB不限速)，同時可在超過210個國家接續使用的簡訊與網路流量服務，每月計費方案從70美元起跳的情況來看，估計T-Mobile初期的5G連網服務應該會落於每月80美元左右。

不過，目前T-Mobile並未針對旗下5G連網資費定價、預計上線時間做具體透露，但預期最快會在今年下半年進行小規模推行，預計在2020年初配合完整低頻段網路資源擴大推廣。

而就不少5G網路技術相關供應商看法，同樣也認為即便5G網路資費初期可能攀高，但預期將會以更快速度變得普及化，同時也預期能讓更多人輕易使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Verizon資費5G

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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