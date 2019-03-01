動眼看／包含OPPO在內廠商 藉高通新處理器打造的5G連網手機

在此次MWC 2019期間，率先由OPPO宣布與Qualcomm攜手合作推出旗下第一款採用Snapdragon 855處理器，搭配Snapdragon X50連網晶片的5G連網手機產品，並且確定將在今年第二季推出。除了OPPO，包含小米、LG、Sony Mobile也接連在此次展期展示旗下5G連網手機，而先前同樣宣布將與Qualcomm合作打造5G連網手機的一加 (OnePlus)，以及中興通訊 (ZTE)也在此次MWC 2019期間展示旗下原型設計，但預期也會在今年內推出實際應用5G連網功能的手機產品。

藉由5G網路高速傳輸表現，不僅能更流暢傳遞高解析影音內容，同時也能實現更即時的3A等級動作遊戲串流遊玩 分享 facebook

以目前Qualcomm提出解決方案，主要是藉由Snapdragon 855處理器，搭配Snapdragon X50連網晶片的方式實現5G連網功能，而預計最快明年推出的第三代5G連網晶片，將能以SoC形式與新款處理器整合，藉此讓新款5G連網手機能以更加輕薄形式打造，同時也能確保使用更大電池容量設計，或是更好機身散熱表現。

但以現階段各廠商的手機設計來看，包含OPPO在Qualcomm攤位上實際展示以即時串流遊玩體驗3A級遊戲《劍魂6 (Soulcalibur VI)》的5G連網手機原型設計，以及即將在今年第二季推出的Galaxy S10 5G連網版本，相比Qualcomm早期提出的5G連網手機參考設計幾乎減少一半厚度，同時外型設計也不會顯得「粗礦」。

雖然初期提供5G網路服務的電信業者並不算多，同時服務現階段對應覆蓋範圍其實也不廣的情況下，預計今年第二季推出的5G連網手機有可能在很多時候僅能以4G LTE形式使用，僅在特定情況可透過5G網路高速上網。

不過，在各地區電信業者持續推動之下，預期將可在2020年讓服務覆蓋範圍擴大，並且吸引更多用戶加入5G網路服務，同時也預期在明年後將可讓5G連網手機價格因普及而變得親民，同時5G網路資費更將因為用戶人數持續增加降低，只是在剛開始推行階段勢必會面臨資費較高、5G連網手機售價難以親民情況。

就Qualcomm在內廠商看法，這些情況其實在過去2G轉3G、3G轉4G的時期都曾經歷過，但認為從4G轉5G的「陣痛期」會相對較短，原因在於5G網路技術有相當大的比例是基於既有4G網路技術打造，例如藉由多相載波聚合模式，讓4G網路訊號能共組發揮貼近5G連網速度表現，同時5G網路技術規範也包含必須向下相容4G，甚至3G網路技術規格。

另一方面，目前電信業者也開始搭配諸如Inseego、HTC等廠商推行的5G網路分享器，藉此向更多使用者推廣5G網路服務，讓現有4G連網手機也能透過Wi-Fi連接方式使用5G連網資源，如此一來也能在5G連網手機平均造價仍偏高，同時選擇數量不多的情況下讓5G網路服務使用普及化，進而能在更快時間讓5G網路服務成為市場主流應用。

Qualcomm提出的5G連網晶片與天線模組設計，讓5G連網手機設計可以變得更輕薄 分享 facebook

Qualcomm後期針對5G連網手機打造的參考設計，已經比過往參考設計輕薄許多 分享 facebook

除了首波5G連網手機，許多廠商也藉由5G網路分享器先進入5G連網市場試水 分享 facebook

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》