動手玩／帶著全息幻彩設計的「戰鬥天使」 小米手機9國際版

此次在MWC 2019展前正式揭曉的國際版小米手機9，基本上就是接下來會在台灣上市銷售版本，而西班牙等歐洲市場在2月28日就正式上市銷售，在此之前也已經吸引不少西班牙當地米粉踴躍試玩。而台灣地區預計不久之後也會公布實際售價與上市時間，同時小米台灣總經理李佳峰也透露雖然小米手機9確實因為一些因素必須提高售價，但基本上還是會符合物有所值的定價模式。

分享 facebook

不過，由於先前小米已經確認小米手機9透明尊享版目前仍定調中國限定銷售機種，因此暫時還不會在國際市場銷售，但從此次MWC 2019展示現場仍放置幾款以透明背蓋設計的展示機種，或許代表未來仍有可能比照小米8 Pro螢幕指紋版模式，以不同形式的透明背蓋設計版本推出。

至於定調輕量旗艦機種設定的小米手機9 SE，此次並未在MWC 2019期間亮相，而先前台灣方面也確認此款輕量旗艦機種不會引進銷售，顯示國際市場目前將先以小米手機9作為主打。

如同先前在北京揭曉的小米手機9，國際版設計同樣採用特殊全息幻彩色 (Holographic)設計，並且以全曲面形式打造機身背蓋，同時在相機、連接埠等元件均採用對稱設計，螢幕則以水滴造型與極窄邊框形式呈現，提供90.7%顯示佔比，採用三星AMOLED面板打造，提供高亮模式、低亮度畫質優化，以及獲得德國電氣工程師協會VDE低藍光護眼認證的護眼模式2.0版本。

跟先前機種一樣，小米手機9同樣搭載螢幕下指紋解鎖功能，但採用第五代設計版本，藉由5μm像素感光面積的鏡頭式光學指紋識別模組，讓整體辨識速率提昇25%，使螢幕下指紋解鎖進入真正實用階段。

此次推出的小米手機9國際版，一樣推出全息幻彩藍、全息幻彩紫與基本鋼琴黑款式 分享 facebook

藉由多層鍍膜，藉此呈現不同折射炫彩的全息幻彩色 (Holographic)效果 分享 facebook

在4800萬畫素主相機外圈也有類似炫彩效果 分享 facebook

硬體規格方面，國際版小米手機9也搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器，並且搭載強調可抗效能衰退、老化卡頓的LPDDR4x記憶體，以及UFS2.1儲存元件，整體運算效能標榜連續使用18個月後仍可維持流暢。記憶體與儲存容量配置部分，國際版小米手機9標準版將搭載6GB記憶體規格，以及64GB儲存容量規格，另外也會推出128GB儲存容量版本 (台灣預計上市版本可能搭載8GB記憶體與128GB儲存容量規格)。

連接部分，小米手機9標準版搭載雙4G LTE連接功能，並且加入全功能的NFC與藍牙5.0規格，但並未額外推出支援5G連網版本。另外則搭載更加明亮的擴音效果，以及同樣支援L1+L5的雙頻GPS天線，同時更將紅外線功能重新加入，讓小米手機9可透過紅外線控制14類、4000多種品牌的家電裝置，或是支援紅外線操作設備。

藉由水滴造型螢幕，讓顯示佔比提升，同時也將螢幕下緣邊框收窄 分享 facebook

視訊鏡頭部分則採用2000萬畫素、1.8μm像素感光面積規格，支援像素合併拍攝功能，並且導入小米旗下所有美顏拍攝技術，其中包含美型、美妝與眼神光等功能 分享 facebook

螢幕下緣邊框具體收窄 分享 facebook

相機設計部分，小米手機9的主相機分別搭載1200萬畫素、1μm像素感光面積、f/2.2光圈、對應2倍光學變焦、6片式鏡片設計的人像鏡頭 (採三星S5K3M5感光元件)，以及對應4800萬畫素、0.8μm像素感光面積、f/1.75光圈、6片式鏡片設計的主攝影鏡頭 (採Sony IMX586感光元件)，另外則搭配1600萬畫素、1.0μm像素感光面積、f/2.2光圈的攝影鏡頭 (採Sony IMX481感光元件)構成，對應微距拍攝、超廣角拍攝、長焦人像拍攝與廣角街拍使用需求。

除了藉由4800萬畫素鏡頭對應更高解像能力，在拍攝風景等場景時，系統也會自動切換使用超廣角鏡頭拍攝，並且透過人工智慧算法修正邊緣變形，而先前在小米MIX 3提供的手持超級夜景功能也會在小米手機9內提供，同時也支援雷射對焦、相位混合對焦，強調在極黑環境下也能順利對焦拍攝。

其他拍攝功能部分，則包含加入960fps超級慢動作錄影、自動15種場景分析配樂，並且支援超廣角運動模式跟拍，讓使用者在跟拍過程能維持影像穩定，更與抖音合作變速、濾鏡、美顏、音樂等功能。

至於視訊鏡頭部分則採用2000萬畫素、1.8μm像素感光面積規格，支援像素合併拍攝功能，並且導入小米旗下所有美顏拍攝技術，其中包含美型、美妝與眼神光等功能，讓使用者能透過自拍留下美麗影像。

分享 facebook

在電池續航方面則採用3300mAh容量規格，配合AMOLED低耗電、Snapdragon 855處理器節電表現，加上新增加的深色模式，將可讓小米手機9發揮更長電力續航時間，並且支援27W有線快衝，最快可在半小時內充滿70%電量，一小時內即可將電池充滿，本身也獲得德國萊茵TÜV安全快充系統2.0認證。

而在無線充電方面則支援20W快充，約可在一個半小時內將小米手機9電池充滿，比起小米手機8的有線充電方式更快。

建議售價部分，小米手機9國際版將以449歐元與499歐元價格上市，預計在2月28日起開放西班牙、義大利與法國市場銷售，並且從即日起開放預購，而台灣地區售價則預計由小米台灣後續公布為準。

現場實際展示的透明背蓋版本，但實際規格與中國銷售的小米手機9透明尊享版有些不同，不確定未來是否會以其他名稱在海外市場推行 分享 facebook

小米手機8與小米手機9外觀比較 (外加小米8 Pro螢幕指紋版)：

小米手機8 (左)與小米手機9正面比較 分享 facebook

小米手機8 (右)與小米手機9 (左)螢幕下緣邊框比較，可以發現小米手機9的邊框收窄許多 分享 facebook

與先前推出的小米手機8、小米8 Pro螢幕指紋版比較，小米手機9 (右)的身形稍微較大，並且搭載三鏡頭主相機設計 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》