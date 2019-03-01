親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MWC新機搶先看
三星新產品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

台北飛大阪僅220元！香草「清倉拍賣」今夜11點搶票

動手玩／帶著全息幻彩設計的「戰鬥天使」 小米手機9國際版

2019-03-01 16:12楊又肇

此次在MWC 2019展前正式揭曉的國際版小米手機9，基本上就是接下來會在台灣上市銷售版本，而西班牙等歐洲市場在2月28日就正式上市銷售，在此之前也已經吸引不少西班牙當地米粉踴躍試玩。而台灣地區預計不久之後也會公布實際售價與上市時間，同時小米台灣總經理李佳峰也透露雖然小米手機9確實因為一些因素必須提高售價，但基本上還是會符合物有所值的定價模式。

分享

不過，由於先前小米已經確認小米手機9透明尊享版目前仍定調中國限定銷售機種，因此暫時還不會在國際市場銷售，但從此次MWC 2019展示現場仍放置幾款以透明背蓋設計的展示機種，或許代表未來仍有可能比照小米8 Pro螢幕指紋版模式，以不同形式的透明背蓋設計版本推出。

至於定調輕量旗艦機種設定的小米手機9 SE，此次並未在MWC 2019期間亮相，而先前台灣方面也確認此款輕量旗艦機種不會引進銷售，顯示國際市場目前將先以小米手機9作為主打。

如同先前在北京揭曉的小米手機9，國際版設計同樣採用特殊全息幻彩色 (Holographic)設計，並且以全曲面形式打造機身背蓋，同時在相機、連接埠等元件均採用對稱設計，螢幕則以水滴造型與極窄邊框形式呈現，提供90.7%顯示佔比，採用三星AMOLED面板打造，提供高亮模式、低亮度畫質優化，以及獲得德國電氣工程師協會VDE低藍光護眼認證的護眼模式2.0版本。

跟先前機種一樣，小米手機9同樣搭載螢幕下指紋解鎖功能，但採用第五代設計版本，藉由5μm像素感光面積的鏡頭式光學指紋識別模組，讓整體辨識速率提昇25%，使螢幕下指紋解鎖進入真正實用階段。

此次推出的小米手機9國際版，一樣推出全息幻彩藍、全息幻彩紫與基本鋼琴黑款式
此次推出的小米手機9國際版，一樣推出全息幻彩藍、全息幻彩紫與基本鋼琴黑款式
分享

藉由多層鍍膜，藉此呈現不同折射炫彩的全息幻彩色 (Holographic)效果
藉由多層鍍膜，藉此呈現不同折射炫彩的全息幻彩色 (Holographic)效果
分享

在4800萬畫素主相機外圈也有類似炫彩效果
在4800萬畫素主相機外圈也有類似炫彩效果
分享

硬體規格方面，國際版小米手機9也搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器，並且搭載強調可抗效能衰退、老化卡頓的LPDDR4x記憶體，以及UFS2.1儲存元件，整體運算效能標榜連續使用18個月後仍可維持流暢。記憶體與儲存容量配置部分，國際版小米手機9標準版將搭載6GB記憶體規格，以及64GB儲存容量規格，另外也會推出128GB儲存容量版本 (台灣預計上市版本可能搭載8GB記憶體與128GB儲存容量規格)。

連接部分，小米手機9標準版搭載雙4G LTE連接功能，並且加入全功能的NFC與藍牙5.0規格，但並未額外推出支援5G連網版本。另外則搭載更加明亮的擴音效果，以及同樣支援L1+L5的雙頻GPS天線，同時更將紅外線功能重新加入，讓小米手機9可透過紅外線控制14類、4000多種品牌的家電裝置，或是支援紅外線操作設備。

藉由水滴造型螢幕，讓顯示佔比提升，同時也將螢幕下緣邊框收窄
藉由水滴造型螢幕，讓顯示佔比提升，同時也將螢幕下緣邊框收窄
分享

視訊鏡頭部分則採用2000萬畫素、1.8μm像素感光面積規格，支援像素合併拍攝功...
視訊鏡頭部分則採用2000萬畫素、1.8μm像素感光面積規格，支援像素合併拍攝功能，並且導入小米旗下所有美顏拍攝技術，其中包含美型、美妝與眼神光等功能
分享

螢幕下緣邊框具體收窄
螢幕下緣邊框具體收窄
分享

相機設計部分，小米手機9的主相機分別搭載1200萬畫素、1μm像素感光面積、f/2.2光圈、對應2倍光學變焦、6片式鏡片設計的人像鏡頭 (採三星S5K3M5感光元件)，以及對應4800萬畫素、0.8μm像素感光面積、f/1.75光圈、6片式鏡片設計的主攝影鏡頭 (採Sony IMX586感光元件)，另外則搭配1600萬畫素、1.0μm像素感光面積、f/2.2光圈的攝影鏡頭 (採Sony IMX481感光元件)構成，對應微距拍攝、超廣角拍攝、長焦人像拍攝與廣角街拍使用需求。

除了藉由4800萬畫素鏡頭對應更高解像能力，在拍攝風景等場景時，系統也會自動切換使用超廣角鏡頭拍攝，並且透過人工智慧算法修正邊緣變形，而先前在小米MIX 3提供的手持超級夜景功能也會在小米手機9內提供，同時也支援雷射對焦、相位混合對焦，強調在極黑環境下也能順利對焦拍攝。

其他拍攝功能部分，則包含加入960fps超級慢動作錄影、自動15種場景分析配樂，並且支援超廣角運動模式跟拍，讓使用者在跟拍過程能維持影像穩定，更與抖音合作變速、濾鏡、美顏、音樂等功能。

至於視訊鏡頭部分則採用2000萬畫素、1.8μm像素感光面積規格，支援像素合併拍攝功能，並且導入小米旗下所有美顏拍攝技術，其中包含美型、美妝與眼神光等功能，讓使用者能透過自拍留下美麗影像。

分享

在電池續航方面則採用3300mAh容量規格，配合AMOLED低耗電、Snapdragon 855處理器節電表現，加上新增加的深色模式，將可讓小米手機9發揮更長電力續航時間，並且支援27W有線快衝，最快可在半小時內充滿70%電量，一小時內即可將電池充滿，本身也獲得德國萊茵TÜV安全快充系統2.0認證。

而在無線充電方面則支援20W快充，約可在一個半小時內將小米手機9電池充滿，比起小米手機8的有線充電方式更快。

建議售價部分，小米手機9國際版將以449歐元與499歐元價格上市，預計在2月28日起開放西班牙、義大利與法國市場銷售，並且從即日起開放預購，而台灣地區售價則預計由小米台灣後續公布為準。

現場實際展示的透明背蓋版本，但實際規格與中國銷售的小米手機9透明尊享版有些不同，...
現場實際展示的透明背蓋版本，但實際規格與中國銷售的小米手機9透明尊享版有些不同，不確定未來是否會以其他名稱在海外市場推行
分享

小米手機8與小米手機9外觀比較 (外加小米8 Pro螢幕指紋版)：

小米手機8 (左)與小米手機9正面比較
小米手機8 (左)與小米手機9正面比較
分享

小米手機8 (右)與小米手機9 (左)螢幕下緣邊框比較，可以發現小米手機9的邊框...
小米手機8 (右)與小米手機9 (左)螢幕下緣邊框比較，可以發現小米手機9的邊框收窄許多
分享

與先前推出的小米手機8、小米8 Pro螢幕指紋版比較，小米手機9 (右)的身形稍...
與先前推出的小米手機8、小米8 Pro螢幕指紋版比較，小米手機9 (右)的身形稍微較大，並且搭載三鏡頭主相機設計
分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

8萬元買折疊手機？消費者恐興趣缺缺

2019-02-27 19:06

專訪／HMD Global不認為螢幕可凹折手機現階段能帶來太大「創新」

2019-02-28 10:56

搶競爭優勢 Nokia已由貝爾實驗室著手投入6G網路研究

2019-02-27 14:53

專訪／即便5G網路將改變既有運算模式 Arm依然認為終端運算依然重要

2019-03-01 16:16

Nubia展示旗下首款5G連網手機原型設計 搭載S855處理器、X50連網晶片

2019-03-01 16:12

動眼看／包含OPPO在內廠商 藉高通新處理器打造的5G連網手機

2019-03-01 16:11

T-Mobile認為未來5G網路資費不會造成用戶太大負擔

2019-03-01 16:10

發行代幣、建立去中心化交易平台的Pundi X 終於推出自有區塊鏈手機

2019-03-01 16:10

Motorola證實研究螢幕可凹折手機 其中包含「Z」字狀兩次凹折設計

2019-03-01 16:09

台灣大送新馬韓2日漫遊吃到飽 遠傳、亞太拚漫遊銅板價

2019-02-28 15:35

對應拍攝更豐富影像資訊 Light確定將與小米合作多鏡頭技術

2019-02-28 11:20

功能手機上的Google Assistant將加入語音輸入與Actions功能

2019-02-28 11:19

高通：5G網路不會造成高額負擔 將以更快速度普及化

2019-02-28 11:16

三星Galaxy S10e/S10/S10+ 10週年結晶 全系列開箱動手玩

2019-02-28 07:30

Google確定與Sprint合作 讓Google Fi虛擬電信用戶直接銜接5G連網服務

2019-02-27 14:59

國內智慧型手機銷售疲軟 年減1成

2019-02-27 14:35

Sony Mobile 旗艦 Xperia 1 ，主打 21:9 4K螢幕、三鏡頭設計、眼球追蹤拍照

2019-02-27 14:04

Sony總經理估台灣手機銷量 今年再降5%到10%

2019-02-26 18:12

智慧機紅海 期待救世主？

2019-02-26 15:05

中階機實用度高 CP值不輸旗艦新機

2019-02-26 14:10

喜悅展示歐洲首輛5G概念車 汽車業可望成5G大客戶

2019-02-26 12:13

TCL展示多款折疊裝置原型 5G手機第2季推出

2019-02-25 19:00

華碩ZenFone Max Pro 4GB 、128GB版 今正式上市

2019-02-25 17:12

集品牌技術大成 Sony首款4K HDR OLED手機Xperia 1登場

2019-02-25 16:22

宏達電5G MOBILE SMART HUB亮相 Q2開賣

2019-02-25 16:18

研調：上季手機銷售停滯 華為逆勢成長

2019-02-25 14:33

台灣大攻MWC 與工研院合推5G技術

2019-02-25 14:33

HMD發表全球首款主相機5顆鏡頭的Nokia 9 Pure View

2019-02-25 06:51

舊iPhone熱銷 兩個原因

2019-02-24 23:18

率先全球公布 小米5G手機訂價讓外界驚豔

2019-02-24 21:38

iPhone X/Xs/Xs Max保護 OVERDIGI雙料鋁合金邊框開箱

2019-02-24 19:40

Intel證實應用其新款5G連網晶片的市售產品最快明年才會問世

2019-02-24 19:37

換電池後又是一支旗艦！中華電信推「電池安心服務」

2019-02-24 15:08

華為螢幕可凹折手機實機面貌曝光 與三星採不同凹折方式、搭配三鏡頭主相機

2019-02-24 14:09

OPPO揭曉旗下首款5G連網手機 藉5G登陸計畫攜手更多合作夥伴

2019-02-24 02:11

OPPO採潛望式結構的10倍混合光學變焦技術 預計第二季進入商用

2019-02-24 02:10

企業哀嚎Line@調價 專家：先評估客戶的Line@黏著度

2019-02-23 13:43

新創團隊Light與Sony建立合作關係 以軟硬體整合推動多鏡頭拍攝技術

2019-02-23 13:27

中華電信推手機電池保固 自然耗損可免費換一次

2019-02-23 13:24
看更多

熱門文章

換機前必做這3件事！不再怕LINE帳號好友群組全消失

2019-02-28 16:45

Google兩款App造福聽障 台灣工程師扮推手

2019-03-01 11:40

用臉書帳號登入App 恐曝3大風險

2019-03-01 12:36

「請你住手！」遇色狼不敢講 日警視廳App幫妳喊聲

2019-03-01 11:57

臉書清除歷史紀錄功能 預計今年推出

2019-02-28 17:22

陸「31條app」 Google下載次數僅500+

2019-03-01 14:31

專訪／即便5G網路將改變既有運算模式 Arm依然認為終端運算依然重要

2019-03-01 16:16

Motorola證實研究螢幕可凹折手機 其中包含「Z」字狀兩次凹折設計

2019-03-01 16:09

T-Mobile認為未來5G網路資費不會造成用戶太大負擔

2019-03-01 16:10

Nubia展示旗下首款5G連網手機原型設計 搭載S855處理器、X50連網晶片

2019-03-01 16:12

動手玩／帶著全息幻彩設計的「戰鬥天使」 小米手機9國際版

2019-03-01 16:12

發行代幣、建立去中心化交易平台的Pundi X 終於推出自有區塊鏈手機

2019-03-01 16:10

Arm：筆電產品將成為重要發展類別 但暫時不會加入同步多執行緒技術

2019-03-01 16:15

動眼看／包含OPPO在內廠商 藉高通新處理器打造的5G連網手機

2019-03-01 16:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top