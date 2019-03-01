專訪／即便5G網路將改變既有運算模式 Arm依然認為終端運算依然重要

在MWC 2019期間，Arm副總裁暨客戶事業部總經理Nandan Nayampally對於接下來的5G網路發展，從Arm角度來看接下來的市場發展會有什麼樣的期待。

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對於許多看法認為5G網路帶來更大頻寬、傳輸速度顯杜提升之下，越來越多運算可以交由雲端處理，裝置端僅需做簡單資料處理即可，Nandan Nayampally認為這樣的說法並不完全對，主要還是看實際應用服務而定，否則裝置端的運算依然還是重要。

舉例而言，雖然在5G網路情況下可以實現更高解析影像的即時線上遊戲串流遊玩，但在裝置端依然需要有足夠效能處理即時傳遞資訊，例如在即時回傳使用者操作結果，同時將操作結果反饋呈現在裝置端，並且持續處理網路端所傳遞資訊內容，因此裝置端的運算效能依然有其提升必要性，特別像是資訊處理量更龐大的連網汽車，勢必要藉由更高運算效能對應每秒數以萬計以上的資訊處理量，藉此確保車輛在行進間的安全與行進正確度。

因此，就Nandan Nayampally的看法認為，即便在5G網路時代，裝置端的效能提升依然有其必要性，主因在於裝置端同時必須處理的資料量將會增加許多。

但這方面自然還是看服務應用需求而定，確實部分內容服務型態可以將裝置端運算需求，逐漸移轉到以雲端產生更大協同運算效果，而不見得必須在裝置端完成所有運算流程，裝置端可能僅只是用於呈現整體運算結果，例如透過5G網路傳輸高解析影像內容時，事實上多數處理都是發生在雲端，裝置端僅只是對應內容播放，而無需進行任何編碼處理或即時數據回傳。

而隨著網路傳輸頻寬提升，Nandan Nayampally也預期將會催生更多不同型態的全新服務應用模式，進而推動手機產品產生更大使用模式改變。

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舉例而言，此次MWC 2019期間不少廠商提出的螢幕可凹折手機設計，雖然現階段仍無法感受太大實用性，但或許在5G網路持續普及應用之下，將會帶動消費者對於同時可使用更大螢幕的需求增加，勁而讓螢幕可凹折手機的實用性增加。

Nandan Nayampally表示，目前許多看法認為螢幕可凹折手機並沒有實質應用性，最大因素在於尚未建立使用需求，但一旦找到符合此類裝置使用模式的話，市場需求自然就會建立起來，而這也是5G網路預期可在現行發展所帶來改變，甚至可能催生現行手機設計型態改變。

在接下來更多網路技術發展中，Nandan Nayampally預期運算模式將會持續改變，但始終會需要一個運算媒介，一如Google想像接下來的運算可能會是以聲控為主，但總要有個裝置接收操作者所下達指令。以近期的發展趨勢來看，智慧型手機依然會扮演使用者重要運算媒介，但未來或許會持續分散至手錶、眼鏡，甚至家中智慧喇叭等裝置，因此在互動方式改變之下，勢必也會推動更多硬體裝置衍生不同形式發展。

至於在這些發展趨勢之下，Arm的立場必然會針對此類需求提出對應設計方案，而就連結與資料安全方面也會持續加強。

只是，不同於Intel等處理器廠商經常會在市場建立全新產品類別，Arm的想法還是在於市場有哪些需求，便會朝向這些需求打造更好解決方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》