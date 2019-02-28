專訪／HMD Global不認為螢幕可凹折手機現階段能帶來太大「創新」

針對此次在Nokia 9 PureView採用與Light合作的5組相機模組設計，HMD Global行銷長Pekka Rantala透露過去一年多與Light攜手合作，同時在富士康協助之下，讓Light旗下多鏡頭技術能應用在Nokia 9 PureView，並且讓使用者拍出更令人驚艷的照片。此外，Pekka Rantala也針對目前產品規劃、5G網路應用發展，以及近期熱門的螢幕可凹折手機分享個人看法。

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就Pekka Rantala說明，採用Light多鏡頭技術的Nokia 9 PureView，相比其他以兩組或三組鏡頭輔助捕捉景深資訊的手機產品，將能藉由多鏡頭光場技術捕捉拍攝影像中所有光線資訊，因此能記錄豐富的拍攝場景影像資訊，並且忠實還原原本光線照射下的色彩面貌。

此外，藉著蔡司、黑白鏡頭與光場技術相互整合，更可詮釋更具深度的黑白影像拍攝效果，而透過所有5組鏡頭一同拍攝，並且合成單一影像的拍攝表現，更能呼應過往Nokia在PureView拍攝技術的應用表現。

未來與Light之間也會有更深入合作模式，但目前並沒有辦法透露是否可能在手機導入更多鏡頭數量。而對於是否規劃在手機產品導入長焦、超廣角等不同使用取向鏡頭規格，Pekka Rantala也表示主要還是看市場需求與產品規劃而定。

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硬體規格與使用體驗之間的抉擇

針對此次在Nokia 9 PureView僅維持採用Qualcomm去年主流推行的Snapdragon 845處理器，而未跟進採用今年開始主打的Snapdragon 855處理器規格，同時依照過往手機產品在硬體規格選用似乎也有類似情況。

對此，Pekka Rantala解釋這其實是一個必須面臨選擇的情況，HMD Global確實也能選擇使用規格較新的處理器產品，但整體成本可能會因此提高，卻不一定會讓實際體驗大幅提昇，加上現階段的高階處理器效能其實都已足夠，因此認為讓使用者體驗能有更好提升，其實才是HMD Global的發展重點。

例如此次推出的Nokia 9 PureView，其實早在一年多前就已經與Light攜手合作，並且在富士康協助下讓Light的軟硬體技術可以更完整應用在Nokia 9 PureView，讓使用者能拍攝更令人驚艷的影像。

而若以Nokia 9 PureView實際著手打造時間，HMD Global選擇以更快速度讓此款手機進入市場，事實上也能比照其他品牌採用當年最高階處理器產品形式推行手機產品，但最終還是希望能讓使用者體驗更好，因此寧可在較晚時間讓手機進入市場銷售。

以更快步調發展

比起第一年的產品推行步調，Pekka Rantala表示目前HMD Global在新品推行時間已經越來越快，此次宣布推出的5款手機產品中，即便Nokia 9 PureView是因為研發時間較長，因此讓原本預訂上市時間延後，進而可在發表後立即上市銷售，其餘同步揭曉的Nokia 1 Plus、Nokia 4.2、Nokia 3.2與Nokia 210都會在3月至4月間進入市場，同時今年內也會有更多新機接續推出。

而去年表示以主動攻勢投入發展，HMD Global確實也在去年於歐洲、俄羅斯、南非等市場獲得顯著成果，目前已經在全球手機市場排名擠入第10名，並且在第三世界國家市場成為第五大品牌。另外，Pekka Rantala也強調HMD Global是目前少數同時提供智慧型手機與功能手機的品牌，並且同樣藉由功能手機獲取明顯獲益。

此次未能推出Nokia Original series機種原因？

對於此次並未揭曉新款Nokia Original series機種，並非代表HMD Global不再投入此項產品發展，主要是希望此次發表重點能聚焦在可拍攝更好影像畫面的Nokia 9 PureView。

Pekka Rantala表示，Nokia Original series機種並非只是將過往經典機種，或是令人留下深刻印象的Nokia機種復刻，同時也會加入更多創新巧思，例如去年推出的Nokia 8110 4G就是在功能手機的基礎上採用4G連網功能，甚至可以作為Wi-Fi熱點分享使用，而作業系統更搭載與Google服務合作的KaiOS，讓使用者能以更便利方式使用功能手機。

但對於今年是否會推出新款Nokia Original series機種，Pekka Rantala並未透露相關消息。

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目前的產品名稱似乎令人混亂…

對於HMD Global目前累積推出產品，其命名方式似乎開始出現一些紛亂情況，例如同一款手機在中國市場銷售使用名稱，與在台灣地區銷售使用名稱卻截然不同，甚至此次在MWC 2019期間揭曉第一次採用數字4命名的Nokia 4.2，其命名方式則會令人聯想是否過去曾經存在名為Nokia 4的手機產品。

Pekka Rantala表示，其實內部也開始發現這樣的問題，因此正在構思更好的產品命名方式，特別在目前已經使用數字1-9的命名模式，可能會需要在產品名稱做更嚴謹規劃。至於此次推出的Nokia 4.2命名模式，確實是希望避免消費者認為此款手機可能是先前推行產品，因此才會比照新款Nokia 3.2採相同命名模式。

但這樣的命名模式是否適合日後產品更新？其實HMD Global目前還是在調整規劃，預期能以更合適的命名方式推行後續產品。

實際投入5G網路發展時間？

相較眾多手機品牌今年在MWC 2019均開始溝通5G應用發展，HMD Global似乎尚未有任何動作，但就Pekka Rantala的說法表示，其實HMD Global與鴻海、Nokia有著相當深度合作關係，同時本身在中國深圳也有實驗室著手5G網路相關研究，只是現階段認為5G距離進入一般消費者市場仍太早，因此暫時還不會將發展重心放在5G網路應用。

不過，日後在市場需求逐漸成形之際，HMD Global將會有合適產品推出，因此Pekka Rantala認為當前發展重點，還是在於讓消費者能在現有產品獲得更好的使用感受，但並不代表未在5G連網技術發展使力。同時就Nokia已經開始透過旗下貝爾實驗室進行6G網路相關研究，Pekka Rantala認為未來HMD Global在深層的合作夥伴關係之下，勢必也能快速移轉到次世代網路技術發展。

對於螢幕可凹折手機的看法

由於Pekka Rantala過去在Nokia時期任職超過17年，並且是推動融合各項創新技術的Nokia N系列機種產品的重要推手，甚至也曾在Nokia時期與Intel合作當時以創新思維打造的Meego作業系統，在這次訪談中，筆者也詢問Pekka Rantala對於目前各家廠商推行的螢幕可凹折手機看法。

在Pekka Rantala的眼中，其實並不確定這樣的設計是否真的能帶來使用體驗上的創新，同時手機市場是否能藉由這樣的產品帶來更大發展機會，顯然還是存在不少疑問，因此並未給予具體的回答。

進一步說明裡，Pekka Rantala表示目前許多廠商確實在手機產品找尋全新發展機會，而從整體市場來看的話，確實許多手機廠商開始面臨成長緩慢，甚至開始出現萎縮情況，但仍有不少廠商跟HMD Global一樣出現逆勢成長情況，證明手機市場依然有很大發展空間，只是消費者需求會持續改變，因此手機廠商更大議題反而更應該專注於消費市場實際需求。

不過，從市場技術發展角度來看，螢幕可凹折手機確實也反應新技術投入發展的必要性，畢竟從全新產品類別開創過程裡，其實也能持續挖掘更多發展可能性，只是能否與消費市場需求，以及使用者實際使用體驗相符，或許就要看各家廠商發展功力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》