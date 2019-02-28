功能手機上的Google Assistant將加入語音輸入與Actions功能

在此次MWC 2019期間，Google除了宣布將使所有Android手機均可透過獨立按鍵快速呼叫Google Assistant，稍早更宣布與KaiOS合作讓功能手機也能使用的Google Assistant服務，將分別加入語音輸入與Actions第三方app操作功能，同時也將加入支援7種印度語言，藉此讓更多印度地區使用者能方便搭配Google Assistant使用功能手機。

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去年便宣布將與KaiOS有更深層合作，並且投資2200萬美元金額之後，KaiOS便加入更多Google Assistant整合應用功能，讓使用者能透過Google Assistant更方便地使用功能手機，另外也能在KaiOS作業系統內使用Google Search、Google Maps、YouTube等服務。

而在稍早宣布消息裡，Google確認將在KaiOS的Google Assistant內加入語音輸入，以及Actions第三方app操作功能，讓使用者能更方便透過聲控方式使用手機，同時也能功能手機相對較小螢幕，以及非觸控螢幕快速輸入文字，或是執行第三方app特定操作功能。

另外，Google Assistant此次也確定加入全新7種印度在地語言，分別包含馬拉提語 (Marathi)、孟加拉語 (Bengali)、泰米爾語 (Tamil)、泰盧固語 (Telugu)、古吉拉特語 (Gujarati)、康納達語 (Kannada)、馬拉雅拉姆語 (Malayalam)，以及烏爾都語 (Urdu)，意味將能吸引更多印度在地用戶使用Google Assistant服務，同時也能藉由功能手機持續擴展Google服務背使用機率。

至於針對去年在Google Assistant加入同時支援兩種語言混搭使用功能，目前也加入支援韓語、印地語、瑞典語、挪威語、丹麥語，以及荷蘭語，在此之前則對應英語、西班牙語、德語、法語、日語與義大利語之間互換使用，而此項功能也將應用在一般智慧型手機使用的Google Assistant內。

其他更新功能部分，則包含未來在Android的簡訊app也會導入Google Assistant應用功能，當使用者在簡訊中提及特定電影名稱，系統就會自動抓取在地最近上映時間等資訊，而提及餐廳時也最定條列相關評論，或是列舉其他類似餐廳，甚至可以直接透過Google Assistant向餐廳訂位，最後再透過簡訊內容分享給傳訊對象。

不過，此項功能目前僅先在英語使用介面下使用，預期未來將會在其他語言介面加入。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》