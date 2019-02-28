對應拍攝更豐富影像資訊 Light確定將與小米合作多鏡頭技術

除了日前宣佈與Sony在感光元件建立深層合作關係，同時也證實與HMD Global在Nokia 9 PureView合作採用旗下多鏡頭技術設計之後，Light稍早也確認將與小米攜手合作，未來預期將可在小米手機中看見同樣採取多鏡頭相機模組的拍攝效果。

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目前還不確定小米選擇與Light的合作，未來將會將相關技術應用在哪一款手機，另外也不確定預計推行應用產品時間，但藉由Light多鏡頭技術加持，預期將可讓小米手機產品拍攝功能提升。

在此次MWC 2019正式揭曉的Nokia 9 PureView，是HMD Global過去花費一年多時間與Light合作，雙方在硬體、軟體間花費不少時間進行調教打造而成，藉由背面5組1200萬畫素鏡頭分別對應拍攝不同景深、影像內容，最終即可合成一組更高質感、可重新調整細膩焦距的影像，同時更可藉由蔡司鏡頭搭配黑白鏡頭拍攝更具質感單色影像。

而Light所提供技術，目前最高可對應高達16組鏡頭，並且配合Light所打造ASIC影像處理器將拍攝的影像合成單一照片，相比其他手機透過第二組或第三組鏡頭擷取景深資訊，讓使用者同樣能針對拍攝影像重新調整對焦位置、距離，Light強調透過旗下光場技術可對應記錄所有光線資訊，同時讓使用者能調整焦距層數更高，甚至可改變對焦距離位置選擇更多。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》