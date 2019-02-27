Google確定與Sprint合作 讓Google Fi虛擬電信用戶直接銜接5G連網服務

目前已經正是定名為Google Fi的Google自有虛擬電信服務，除了可同時對應眾多Android機種使用，甚至可對應iOS平台機種使用，並且能在全球絕大多數國家地區以相同資費上網、使用電話通話及簡訊傳遞功能，甚至也能隨著網路技術佈建使用更快的資料傳輸速度，因此成越來越多用戶支持使用的電信服務。而在稍早宣布消息裡，美國電信業者Sprint確定將與Google締結合作，未來預期讓Google Fi使用者藉由MVNO技術取用Sprint網路資源時，將能直接使用更快的5G連網服務。

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對於Google Fi使用者而言，這樣的發展自然是個好消息，但不確定未來Google Fi是否會因為4G或5G網路連接需求差異，導致使用資費方案面臨調整。

目前Google Fi每1GB的網路傳輸資費為10美元，同時在全球各地區均維持相同計費方案，甚至在使用超過6GB之後將會維持以6GB使用量計費，直到使用量累積超過15GB以上才會限制速度，但使用者依然可以透過額外付費方式恢復正常傳輸速度。

若未來Google Fi維持以相同計費方案運作的話，意味Google Fi將能因為能以相對較低資費使用5G連網服務，同時維持相同計費方式，進而吸引更多人申辦。以過去Google Fi在早期測試階段，當時僅美國境內支援以完整4G LTE傳輸速度使用，其他境外地區如台灣雖然也能顯示支援4G LTE連接規格，但實際僅能以3G網路速度連接。

不過，Google近期以來已經與更多在地電信業者合作，讓更多Google Fi使用者可在相同資費方案於美國以外地區感受4G LTE傳輸速度。

Google尚未確認與Sprint的合作預計何時上線，但若要能使用5G網路服務的話，使用者至少必須準備一組支援5G連網規格手機，同時手機本身也必須完整相容使用Google Fi服務。

而從此次由Sprint宣布將與Google合作，或許代表未來首款支援以Google Fi服務使用5G連網服務的手機，將有可能是日前才剛揭曉的LG V50 ThinQ。但由於現階段支援Sprint所建構5G網路服務地區，僅包含洛杉磯、鳳凰城、康薩斯、紐約、亞特蘭大、達拉斯、華盛頓DC、休斯頓在內城市推行，因此初期實際可使用地點也不多。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》