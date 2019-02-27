搶競爭優勢 Nokia已由貝爾實驗室著手投入6G網路研究

在5G網路技術有不少著墨的Nokia，在此次MWC 2019期表示5G網路時代已經來臨，同時本身已經在市場提供超過380萬套5G無線網路通訊設備，並且與包含AT&T、KT、Optus、T-Mobile、Vodafone、SK Telecom、NTT Docomo、Telia、TIM與Rain在內電信業者合作。同時，Nokia也透露將尤其下貝爾實驗室開始著手進行6G網路技術研究，意味Nokia並不會僅滿足現有5G網路技術發展。

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如同先前聯發科表示早已在無線通訊網路技術重鎮芬蘭設置研發中心，並且與提出許多無線網路技術的奧盧 (Oulu)大學進行建教合作，不僅進一步投入更新的6G網路技術研究，更希望在無線網路技術挖掘更多人才，Nokia執行長Rajeev Suri此次在MWC 2019透露已由旗下貝爾實驗室投入6G網路技術研究，意味Nokia將持續在網路連接技術使力，並且計畫與更多競爭對手拉大技術發展差距。

目前在5G網路方面，Nokia已經與AT&T、KT、Optus、T-Mobile、Vodafone、SK Telecom、NTT Docomo、Telia、TIM與Rain在內電信業者合作，另外也與Qualcomm、三星在內晶片業者合作，藉此建構從端到雲更完整的5G連網解決方案。

對於5G網路技術發展，Nokia認為一開始確實會呈現混亂情況，但認為在更多新技術、競爭者加入發展，將可加快共同標準指定，並且像過往3G、4G網路產生通用標準，讓所有連接能彼此暢通、互換資訊。

為了投入更穩定的5G網路技術發展，Nokia至今已經累積超過100種5G網路技術實驗，甚至接下來在5G網路技術規範完全確定前，依然會持續更多5G網路技術試驗。以目前Nokia在5G網路技術的投入，Rajeev Suri認為Nokia已經處於相當領先地位。

Rajeev Suri表示，Nokia將與各地電信業者佈署端到端的高速網路，並且將網路業務持續擴展到特定企業應用市場，同時也將建立具有充足實力的軟體業務，藉此搭配硬體建置讓網路運作架構達最佳化表現，進而在消費者市場與企業應用創造更大發展機會。

而在5G重點技術方面，包含大規模多進多出連接模式 (Massive MIMO)、有線轉無線連接、毫米波、邊緣網路，以及針對企業應用佈署網路等技術，Nokia現階段在此類技術已經累積不少經驗，並且計畫在5G網路應用逐漸成熟之際，進一步與電信業者達成共贏發展成果。

同時，Rajeev Suri也預測5G網路的到來，安全將成為更重要發展議題，而5G網路更將推動更高生產效率，並且預期5G網路規模會在未來10年內持續成長，並且開始會有更多電信業者、廠商藉由5G網路獲利。

至於在5G網路發展尚未完全成形，便開始著手投入6G網路技術研究，Nokia認為5G網路技術在接下來會以更快速度成長，因此加快投入下一代網路技術研究，確實有其必要性。

以目前Nokia、Ericsson及華為各為全球三大電信設備供應商情況來看，自然在未來全新技術發展布局必須看得更遠，以利日後更長遠的競爭發展可以佔據更有利位置。類似的情況，包含Qualcomm、聯發科、三星在內晶片業者其實也早已開始關注6G網路發展可能面貌，期望以更快腳步取得競爭優勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》