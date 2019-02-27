Sony Mobile 旗艦 Xperia 1 ，主打 21:9 4K螢幕、三鏡頭設計、眼球追蹤拍照

Sony Mobile 在 2019 年 MWC 推出旗艦手機 Xperia 1， 擁有 21:9 CinemaWide 寬螢幕，以金屬外框搭配前後康寧第六代大猩猩玻璃鏡面，通過 IP65/IP68 防水標準。

硬體搭載高通 Snapdragon 855 處理器，升級使用 Gigabit LTE 連線、CPU 和 GPU 運作表現都有提升，Snapdragon Elite Gaming 也能應付大量處理能力的應用程式或遊戲，擁有 3,330mAh 電池搭配 Smart Stamina 省電模式、Battery Care 電池維護、Xperia Adaptive Charging 彈性充電，讓手機續航力持續一日。Xperia 1 搭載 21:9 CinemaWide 4K HDR OLED螢幕，採用 Sony BRAVIA 電視科技，再以 X1 for mobile 影像處理技術，支援 HDR 精準強化技術 (HDR Remastering) 。

Xperia 1 採用 10bit 平滑漸層技術 (10bit tonal gradation），提供不同色階的黑色，讓色彩漸層更自然。最新「導演模式」Creator Mode，採用 Sony 專業 Master Monitor 色彩重現技術，螢幕搭配影像處理技術，支援 ITU-R BT.2020 超廣色域和 DCI P3 廣色域標準以及 D65 光源顯色技術。

透過直覺式 21:9 多工處理介面，可以同時瀏覽兩個應用程式，使用者只需在主畫面長按應用程式，或啟動 AI 側邊操控（Side Sense）功能，就能選擇想在 21:9 多螢幕視窗中瀏覽的應用程式，無需在不同程式間切換，同一個螢幕畫面即可觀賞影片與發送郵件。

Dolby Atmos 杜比全景聲透過 360 度四周及上方 180 度的環繞音效，在音效調校上與 Sony Pictures Entertainment 合作，搭配全景環場音效。

在遊戲功能上，搭載 Game Enhancer 模式，遊戲同時錄下闖關時刻、同步上網查詢過關密技、勿擾模式能阻隔推播訊息。

Xperia 1 電影級專業攝錄功能，全新三鏡頭相機，三顆皆為 1,200 萬畫素，各自搭載 16mm 超廣角鏡、26mm 標準鏡頭、 52mm 望遠鏡頭（與 35mm 同級）。Xperia 1 內建的 BIONZ X for mobile 技術，演算法打造「人眼偵測自動對焦」（Eye AF）功能，能持續對焦移動中人的眼睛，以 10 fps 連拍速度搭配 AF/ AE 自動對焦暨自動曝光追蹤功能，達到精準對焦、理想曝光。透過 F1.6 光圈與 1.4μm 雙像素對焦感測，即使在低光源與動態情況下，畫面依然清晰不模糊，並以 RAW 原圖降噪技術。

Xperia 1 結合來自 Sony 專業攝影設備品牌 CineAlta，包含 VENICE 全片幅專業數位攝影機，推出全新 Cinema Pro 電影級專業錄影功能(Power by CineAlta)，可拍攝專業電影感的影片，並套用情境式（expression-based）色彩濾鏡預設模組，透過手機即可隨手將影片化為電影質感短片，所有影片皆可使用 4K HDR、每秒 24 格、21:9 格式拍攝。

另外，還有混合式 Steady Shot 智慧式進階防手震攝影，加入光學 Optical SteadyShot 與特殊演算法，確保錄製效果流暢穩定！

圖片及資料來源：Sony Mobile 分享 facebook

圖片及資料來源：Sony Mobile 分享 facebook

圖片及資料來源：Sony Mobile 分享 facebook

圖片及資料來源：Sony Mobile 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/140665/，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：Sony Mobile