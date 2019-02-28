三星Galaxy S10e/S10/S10+ 10週年結晶 全系列開箱動手玩

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開箱啦！今年2019上半年最火熱話題的旗艦新機之一，就是Galaxy S10這個三星Galaxy智慧型手機10週年的結晶，一口氣推出了3支，S10e/S10/S10 Plus，目前在台灣火熱預購中，2/25~3/4期間內預購都有三大基本好禮，大家出手了嗎？若有選擇障礙的話，不妨看一下這篇開箱動手玩，進一步的看3個型號的盒裝內容物跟特色，再來決定要入手哪個最適合你吧。

我們先從價格最入門的Galaxy S10e來看，$24,900，重點規格如下，共有3色可選，S10系列主打的O極限全螢幕，無線電力分享，方便取鏡的廣角後鏡頭

正面單顆自拍前鏡頭

1000萬畫素 F1.9 自動對焦 Dual Pixel

後面雙鏡頭組合：

1. 1200萬畫素 F1.5 / F2.4 雙光圈 鏡頭 Dual Pixel快速自動對焦

2. 1600萬畫素 123度 F2.2 廣角 鏡頭 (非常實用)

不囉嗦，馬上來開箱，左邊為黑色的S10e，左邊是絢光黑，右邊為絢光綠的盒裝

盒裝背後可以再次複習一下重點規格，像是內建雙喇叭，相機標準鏡頭有OIS光學防手震，IP68防水，這些都是在小機身手機不容易見到的規格

S10e標準配件，第一眼看到的有AKG耳機，快充，USB type C to type A轉接頭

這個隨S10e隨附的快充跟過去一樣有黑白兩色，絢光黑S10e就是搭配

若我沒有記錯，三星從Note4開始就推出了這樣的閃充充電器，提供最高9V 1.67A充電， 從此就一直一路到現在套用在後續的S系列跟Note系列，不過這次有看到一些cost down，原來的閃亮亮表面處理改為質感較差的霧面處理

隨S10e盒裝內裝的是AKG 3.5mm麥克風耳機，採用不容易打結的編織線材質

耳機有配置線控，有音量調整鍵，播放/暫停鍵

入耳式耳機是隨身耳機音質比較有一定水準的選擇，三星自從把Harman/Kardon購入以後，音響發燒友應該樂見在買三星的產品也可以同時拿到AKG的產品

這個隨附的USB OTG轉接頭，可以幫助使用者快速把資料從舊手機轉換到新手機S10裡

S10e裡隨附的保護殼，很有趣的是過去從未見過的洞洞保護殼，材質是硬塑膠，外觀有滿滿的青春氣息

S10e手機本尊！Galaxy S10e是家族裡最嬌小的一支，雖然帳面上螢幕是5.8吋(平面)，但是採用19:9比例，對於傳統看習慣16:9螢幕的使用者來說，這支5.8吋比較像是過去的4.8~5吋螢幕，也是為什麼很多人看到這支手機的第一眼都是"這是5.8吋？好小唷"。小歸小，它仍然擁有2280 x 1080 的解析度，Dynamic AMOLED螢幕材質，支援always on display。S10e這樣的體積，略粗的螢幕邊框，怎麼看都像是針對iPhone Xr的定位直接對戰，不過S10e的螢幕用料跟解析度都比iPhone Xr來的優，而且S10e在台灣的訂價也比較Xr便宜一些

不走瀏海風，S10e直接在螢幕右上角挖了一個洞來放前鏡頭，這個作法，基本上只要是手機直立的時候，幾乎都完全不影響螢幕的空間，因為三星有刻意將頂端的Taskbar做粗，剛好做到前鏡頭的底端，不過當全螢幕橫持的時候，就會吃掉部份空間了。在邊框邊緣上塞了一個非常小的聽筒，但是它同時也是一顆立體聲喇叭，擁有杜比Dolby Atmos數位音效技術加持

S10e右側配置著電源鍵，同時也是S10e的電容式指紋辨識

這樣的設計過去在Sony Xperia看過，雷蛇手機也是這樣的解決方案，不過三星倒是首次採用這樣的指紋辨識方案。這個在右上側的位置，右手的右姆指很自然的可以放上去，不過若是用左手拿的時候，左手的食指其實是不容易碰到這個指紋辨識，這也是為什麼過去採用此設計的品牌手機都是把位置放比較低一點的位置，這點沒在S10e上被採用，比較可惜

S10e左側配置著音量鍵，還有bixby語音秘書 (很希望哪一天三星可以開放自定義此按鍵啟動Google語音秘書)

S10e底部置放3.5mm耳機孔(應該是2019年唯二還有保留耳機孔的旗艦機)，底下還有配置Type-C孔，麥克風，第二顆立體聲喇叭 (螢幕上方聽筒也是一顆)，擁有杜比Dolby Atmos數位音效技術加持

S10e頂部上方還有一個麥克風收音孔，SIM卡槽，支援3選2，支援4G+4G雙卡雙待，或是4G+micro SD卡擴充，最高支援512GB

絢光黑S10e，在不同環境會有非常不同的光澤表現，特定角度是比較深灰色的感覺

在比較明亮的環境，絢光黑就會有比較銀灰，甚至有一點紫色的顏色

S10e 後面雙鏡頭組合：

1. 1200萬畫素 F1.5 / F2.4 雙光圈 鏡頭 Dual Pixel快速自動對焦

2. 1600萬畫素 123度 F2.2 廣角 鏡頭 (非常實用)

螢幕比較大一點的S10，同時也在背後多一個遠焦鏡頭，比S10e多了$5000的差價，主要差異是在螢幕大0.3吋，支援HDR10+，解析度提升到 3040 x 1440，多了螢幕超聲波指紋辨識，RAM多了2GB變成8GB RAM，電力也多了300mAh來到3400mAh，背後也多了一個遠焦鏡頭可提供2倍光學變焦

來看一下S10的盒裝吧，S10一樣是3色可選，絢光黑，絢光白，絢光綠

S10盒裝背後重點規格一覽

開箱比對後，S10跟S10e的配件都一模一樣，唯一不同的就是S10送的殼就是過去常見的透明硬殼，不像S10e送的同色調洞洞殼

S10首次搭載了螢幕指紋辨識，也是這次S10在螢幕占比可以提升的關鍵之一，採用超聲波技術，在螢幕保護貼會需要特別慎選，蛋蛋已經拿去給專業保護貼店家實測，貼上PET保護貼，或是滿版玻璃保護貼都無法正常使用指紋辨識，好在S10一出廠就已經貼了保護貼，大家可以先擋一陣子，等到完美的解決方案出現後再去升級玻璃保護貼

這是S10的絢光白，挺有氣質的外觀，相信不少女生看到都會被吸引住

S10前鏡頭跟S10e一樣採用單鏡頭，但是在背後除了標準鏡頭，廣角鏡頭，再多了一顆遠焦鏡頭，可提供2倍光學的變焦，這個對於常常需要取景特寫的需求來說是非常好用的

後面三鏡頭組合：

1. 1200萬畫素 F1.5 / F2.4 雙光圈 鏡頭 Dual Pixel快速自動對焦

2. 1600萬畫素 123度 F2.2 廣角 鏡頭

3. 1200萬畫素 F2.4 遠焦 2倍光學變焦

接著我們直接來看人氣最旺的S10+，也是選擇組合最豐富的，剛剛S10e或是S10所提供的規格，S10+全部都有，不過電池容量更上一層樓了，直接上到4100mAh，螢幕也是最大的，6.4吋，在前鏡頭也多了一顆8MP景深鏡頭。顏色的選擇，跟你選擇的RAM/ROM規格有絕對關係，簡單解說如下：

8GB/128GB 絢光白/絢光黑/絢光綠

8GB/512GB 釉光白/釉光黑 (需客訂下單)

12GB/1TB 釉光白/釉光黑 (需客訂下單)

接著我們也來開箱一下S10+吧！

這支S10+是標準版的128GB ROM版本

S10+盒裝內容跟S10一模一樣，也就是送一樣的透明硬殼，耳機跟充電配件也都跟S10e一樣

喜歡大螢幕，個人是覺得直接首推S10+，帳面上是6.4吋螢幕，螢幕寬度比較像是之前16:9的5.5吋螢幕。S10+跟S10一樣都是曲面螢幕，讓左右兩邊的邊框視覺更薄，不過也因此挑選保護貼的難度也是一樣比較難一點。

S10+螢幕上方一樣是挖了洞才埋前鏡頭，不過一次挖了2個洞，視覺上的干擾又多了一些。這樣的處理是否比瀏海來的好一些，我個人是覺得稍微好一些，不過這個很主觀，是否都能接受就因人而異了。不管是S10e/S10/S10+，前鏡頭都支援臉部辨識，不過它不是採用紅外線或是3D結構光，所以許多網友都很好奇在環境全黑的情況下，是否還能順利辨識臉部？就我實測是可以的，只是速度比明亮環境慢一點

S10+的下巴是三星目前推出最薄的下巴，不過還是比兩旁來的寬一些，期待未來三星可以做出更薄的下巴，視覺效果會更加分

手上這支S10+是絢光綠，邊框是銀色的，右側配置電源鍵

左側配置音量鍵，Bixby語音秘書啟動鍵

S10+的底部跟頂部配置都是一致的，S10e/S10/S10+在四週的配置都是採用同位置，同規格 (除了S10e的電源鍵同時也有指紋辨識功能)

S10系列這次的絢光綠，是我認為最美也最有辨識度的的代表色

S10e VS S10+大小比一比，S10的大小剛好介於在這2支的中間

看完以上資訊後，是否有幫助到你更確定想要選擇哪一支呢？就規格面來看，若是預算導向，S10e的$24900會是最容易切入的，Exynos 9820處理器8核心，12MP主鏡頭雙光圈，16MP廣角鏡頭，旗艦機的基本條件都有，不過螢幕相對的比較小，也因此機身比較小，適合的喜愛小支旗艦機的族群，S10+就是很明確就是針對大螢幕的愛好者，喜愛攝影的愛好者，前2鏡頭跟後3鏡頭，滿足你各種攝影需求，S10就是S10e跟S10+中間值，搭載螢幕指紋辨識，背後一樣有3鏡頭，雖然說就理性面來看S10 $29900看起來是最恰到好處的選擇，不過我個人觀察跟推測，S10+會是最受歡迎的型號，雖然價格尷尬的破3萬，但是我相信三星的品牌是撐的起這個售價 (突然有點懷念以前23000就可以買到旗艦機的日子)，而且首波預購送的好康還真不少，算一算其實購機成本也是才2萬多。S10+已經被DXOMark宣佈為109分，跟華為P20 Pro/Mate 20 Pro同為第一名榜首，蛋蛋下一篇會再分享S10+實測拍照的分享，敬請期待

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