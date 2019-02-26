中階機實用度高 CP值不輸旗艦新機

2019-02-26 14:10 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 何佩儒 ／台北報導



世界行動通訊大會（MWC）場上，各手機廠紛紛展出年度新旗艦機，不管是五鏡頭、折疊手機等，酷炫的功能及造型，確實很吸引人，但價格高貴又貴。其實就實用度以及性價比來看，前一代旗艦在新機推出前都會陸續降價，以旗艦的規格來看，價格愈來愈有吸引力；不少規格不輸旗艦機的中階機，性價比高，更是好入手。

華為Mate 20。 訊崴／提供 分享 facebook

華為Mate 20系列 識圖加速 玩遊戲更嗨

華為P30系列預計在3月單獨舉辦記者會，新科技雖令人期待，其實去年第4季發表的Mate 20系列，已採用7奈米製程，不輸今年各家新機規格。華為技術台灣總代理訊崴指出，尤其日前甫上市，7.2吋螢幕的Mate 20X，擁有強大GPU功耗更低，讓使用者玩遊戲的戰力更高，人工智慧晶片NPU，則讓識圖速度更快，同時採用華為SuperCool散熱技術，也就是創新石墨烯＋液冷雙重散熱系統，帶來穩定高的流暢遊戲體驗。

月底前購買，並在活動網站登錄資料，經審查資格後，還將獲得HUAWEI M-pen以及訂製專屬皮套。

OPPO R17 Pro 限時折2700元 超誘人

OPPO預計上半年會推出搭載10倍混合光學變焦技術的手機。雖然新手機還未亮相，udn買東西表示，前一代旗艦OPPO R17 Pro從原價19,990元，正限時下殺到17,290元，相當受到歡迎。

OPPO R17 Pro除了有6GB RAM／128GB ROM，在原來已經受到O粉喜愛的閃充技術，更升級到Super VOOC閃充技術，讓手機充電更有效率，有手機沒電恐慌症的消費者，可以不用再帶多個行動電源出門。

OPPO表示，R17 Pro在拍照的另一升級為TOF 3D鏡頭，可運用於3D照片拍攝，只要對物體進行360度掃描拍攝就能製作3D模型；也可透過AR尺規功能讓手機化身為測量儀器，輕鬆完成距離、長度、面積等測量工作。

OPPO R17 Pro。 OPPO／提供 分享 facebook

小米8 Pro螢幕指紋版 影音調色進化

小米在MWC前發表了小米9，若回到看看小米8 Pro螢幕指紋版，還是相當有吸引力。尤其小米8 Pro螢幕指紋版的8GB／128GB，與其他手機業者的規格相較也不遑多讓。小米8 Pro螢幕指紋版配備全球首款壓感螢幕指紋辨識，讓背部圓弧一體、無需開孔，以壓感辨識提供振動回饋，在解鎖時體驗更佳。

小米表示，相機方面，小米8 Pro螢幕指紋版的後置鏡頭配備雙1200萬AI變焦雙攝，1.4微米超大像素與雙核對焦技術，同時擁有頂級AI變焦雙攝及AI影棚光效，支援辨識多達206種場景與窗邊光、彩虹光等7種影棚光效，人人都能當專業攝影師；更提供AI短影片功能，一鍵操作便能自動調色及配樂。

前置鏡頭採用2000萬像素鏡頭，同時搭載全新升級的3D美顏技術與AI人像模式，小米8 Pro螢幕指紋版在前鏡頭模組中搭載獨立紅外線相機和紅外線照明元件，即使在全黑環境中也能進行極速人臉解鎖。

小米8 Pro螢幕指紋版。 小米／提供 分享 facebook

三星Galaxy A8s 智慧美拍 音效強大

三星此次提前在MWC前於舊金山發表Galaxy S10系列，S10系列最大的特色是螢幕挖一小孔的Infinity O技術，其實三星首款採用Infinity O的手機是中階機Galaxy A8s。Galaxy A8s不僅採螢幕挖孔設計，後置有三鏡頭與前後都有2,400萬高畫質鏡頭，搭配智慧美顏，白天黑夜也能輕鬆拍出美照。

Galaxy A8s搭載6.4吋19.5:9超大全螢幕，另配備杜比環繞音效，媲美旗艦的高規格，不論追劇或玩手遊，都能盡情享受身臨其境的影音饗宴。