三星推出自有對應毫米波頻譜網路射頻晶片 擴大5G連網應用布局

雖然在5G連網技術應用與Qualcomm維持深度合作關係，三星本身其實也持續投入5G連網技術應用發展，除了打造自有5G連網數據晶片，稍早也宣布推出支援毫米波 (mmWave)頻譜的全新網路射頻晶片，以及全新數位類比前端ASIC處理晶片，主要針對在未來對應5G連網應用的基地台設計打造。

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三星此次推出的全新網路射頻晶片與數位類比前端ASIC處理晶片，將以旗下28nm製程技術打造，並且對應1.4GHz運作時脈，同時配置更高效率的射頻功率放大器，將可支援28GHz與29GHz頻段的毫米波頻譜，未來預計也會對應24GHz、47GHz等新開放頻段，藉此擴展更多網路頻譜。

目前三星此類網路射頻晶片設計將對應現行5G網路商用規格，並且對應政府機構核定公共設施使用，同時藉由尺寸精簡、耗電量降低，讓應用此類晶片的基地台設備可以更容易佈署，藉此組建更穩定的5G連網品質。

而配合5G網路商用，三星目前已經在美國與韓國地區提供超過36000台5G連網基地台，其中將採用三星旗下網路射頻晶片與天線模組設計對應5G連網高速傳輸需求。此外，三星也與Qualcomm深入合作，藉由Qualcomm旗下FSM100xx系列晶片對應6GHz頻率以下射頻訊號與毫米波連接，將能以更具彈性方式佈建5G連網網路資源，並且滿足不同連接使用需求。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》