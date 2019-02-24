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華為螢幕可凹折手機實機面貌曝光 與三星採不同凹折方式、搭配三鏡頭主相機

2019-02-24 14:09楊又肇

華為確認將於MWC 2019展前活動揭曉旗下首款螢幕可凹折手機之後，在西班牙巴塞隆納展會現場裝設廣告背板具體曝光這款手機名稱將是Mate X，同時也實際呈現新機實際凹折方式，確定採用與三星Galaxy Fold截然不同凹折方向設計。另外，更有消息指稱華為此款螢幕可凹折手機將採用中國京東方供應軟性螢幕，而非採用柔宇或其他軟性螢幕供應廠商提供產品。

(圖／擷自@gimme2pm個人Twitter頁面)
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相關消息從華為在巴塞隆納展會現場拍攝裝設中的廣告背板照片，顯示華為預計揭曉的螢幕可凹折手機將歸類在Mate系列產品，並且將以Mate X為稱，其實也就呼應Mate系列多半採用華為旗下創新科技設計定位。

至於凹折設計部分，華為也確定採取與三星截然不同的凹折方向，螢幕面會維持朝外，並且將機身由外朝內凹折，三星則是採螢幕維持在內的凹折方式，並且透過第二組螢幕對應凹折後的觸控、顯示需求，而華為採用設計則僅維持單一螢幕操作模式。

相機元件部分，則是配置在機身側面，並且採取三鏡頭主相機設計，或許將比照先前推出的Mate 20系列搭載廣角、超廣角及長焦鏡頭配置模式，但似乎並未搭載視訊鏡頭，可能會直接以主相機取代使用模式。

另外，華為也在機身側面搭載獨立電源按鍵，以及指紋辨識器，而整體設計也將維持更加平整凹折疊合表現，讓此款手機疊合後的縫隙變小。

(圖／擷自@gimme2pm個人Twitter頁面)
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目前還無法確認華為是否將會在MWC 2019展前活動開放實機體驗展示，三星不久前雖然正式揭曉其螢幕可凹折手機Galaxy Fold，但並未在會後提供實機體驗，僅在發表過程由三星工作人員實際展示凹折使用模式，可能與產品是否進入量產階段有關。

而相關消息也透露華為此款螢幕可凹折手機採中國京東方供應軟性螢幕，而非使用柔宇等面板廠商提供產品，從華為過去與京東方深入合作關係情況來看，雙方會在螢幕可凹折手機產品再次合作似乎也不意外，例如過去Mate 20 Pro採用的AMOLED面板就是來自京東方供應產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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