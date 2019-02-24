OPPO採潛望式結構的10倍混合光學變焦技術 預計第二季進入商用

今年在北京舉辦2019未來科技溝通會中揭曉的10倍混合光學變焦技術，稍早由OPPO在MWC 2019展前活動實際展示實際拍攝圖像，同時也說明如何藉由超廣角+超清主攝+長焦三組鏡頭，透過「接力」方式實現全焦段拍攝效果，同時兼顧手機輕薄設計使用需求。

OPPO的全新10倍混合光學變焦技術將以三鏡頭模組呈現 分享 facebook

OPPO此項技術最早源自曾在MWC 2017曾揭曉的5倍光學變焦鏡頭模組設計理念，藉由潛望式結構讓相機模組可以變得更小，同時確保高段光學變焦使用效果，類似設計其實在早期曾在市場出現的卡片式相機中出現，而OPPO則是希望藉由此項設計讓智慧型手機也能擁有高段變焦的拍攝能力，甚至可以涵蓋超廣角拍攝使用需求，進而提昇手機拍攝更多應用可能性。

根據OPPO說明，10倍混合光學變焦技術是基於硬體與軟體整合而成，其中分別採用120度、16mm對焦距離的超廣角鏡頭，搭配4800萬畫素超清主攝鏡頭，以及160mm對焦距離的長焦鏡頭，透過三組鏡頭「接力」方式，讓使用者能輕易拍攝超廣角至長焦對焦距離影像，同時確保每一階段時的影像解像能力。

分享 facebook

分別可透過單一鏡頭模組實現無損畫質的超廣角、廣角與長焦拍攝效果 分享 facebook

從16mm超廣角拍攝距離，到160mm長焦距離的拍攝表現，實現10倍無損變焦取景效果 分享 facebook

其中，超高畫質主鏡頭預期採用Sony解像能力可達4800萬畫素設計的IMX586。而藉由潛望式結構設計，同時也能讓智慧型手機搭載更大感光面積設計的感光元件，進而實現成像品質更好的拍攝結果，此外也能搭配光學防震設計讓超高畫質主鏡頭與長焦鏡頭能更穩定記錄影像，其中長焦鏡頭防震精度更達0.001445度左右，相比前一款5倍混合光學變焦技術更提高73%防震效果。

而為了確保光學變焦效果，OPPO更在鏡頭模組採用D型切割 (D-Cut)鏡片，藉此在確保光學變焦特性之餘，進一步降低鏡頭模組厚度，同時也將對焦馬達整合在相同模組內，藉此縮減13%空間，使得長焦鏡頭可以採用更大面積的感光元件設計，最終使得整體相機模組厚度僅為6.76mm，幾乎等同在原本R17 Pro所採用相機模組厚度，相比傳統設計的相機模組更減少55%佔用空間。

分享 facebook

實際拍攝表現比較：

分享 facebook

分享 facebook

長焦鏡頭防震精度更達0.001445度左右，相比前一款5倍混合光學變焦技術更提高73%防震效果 分享 facebook

透過D型切割 (D-Cut)鏡片設計，在確保光學變焦特性之餘，進一步降低鏡頭模組厚度 分享 facebook

OPPO預計將在今年第二季內正式推出10倍混合光學變焦技術，並且預計應用在接下來即將推出的市售機種，同時也預期將可比照閃充技術對外授權模式，藉此改變傳統智慧型手機拍攝鏡頭設計形式。

至於先前提出對應25mm x 45mm的「黃金識別區域」的全新光感螢幕指紋技術，則未在此次活動上展示。

在先前說法中，全新光感螢幕指紋技術將可在「黃金識別區域」內任何位置進行指紋感應識別，或是進行手機支付功能，同時也能在螢幕關閉狀態下完成解鎖。另外，在全新光感螢幕指紋技術中，OPPO更加入雙指同時紀錄與認證功能，藉此提升整體安全性，同時增加光感加密功能，讓任何app都能一鍵完成啟動、認證與解鎖。

預計今年第二季內推出實際應用手機產品 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》