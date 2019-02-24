OPPO揭曉旗下首款5G連網手機 藉5G登陸計畫攜手更多合作夥伴

先前已經透露將強化5G網路應用發展，並且在5G連網手機已經有一定研發進展的OPPO，稍早於西班牙巴塞隆納MWC 2019開展前舉辦的OPPO創新大會中宣佈推出旗下首款5G連網手機，其中確定採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，同時搭載Snapdragon X50數據晶片，更將透過5G登陸計畫與Swisscom (瑞士電信)、Telstra (澳洲電信)，以及Optus等歐洲及澳洲電信業者合作，未來也計畫與東南亞地區如SingTel (新加坡電信)等潛在電信業者合作。

OPPO透露將在今年推出市售5G手機產品 分享 facebook

在三星於日前揭曉旗下對應5G連網服務的Galaxy S10 5G連網版本後，OPPO也在MWC 2019展前活動OPPO創新大會中揭曉旗下首款5G連網手機，並且確認採用Qualcomm Snapdragon 855處理器與Snapdragon X50數據晶片，除了確保手機運作效能表現，更可藉由5G連網功能對應更大數據傳輸需求，對應擴增實境應用、高解析影片內容即時串流播放應用，甚至可實現網路高速傳輸資料等應用情境。

同時，OPPO也宣佈藉由5G登陸計畫與Swisscom、Telstra，以及Optus等歐洲及澳洲電信業者合作，未來也計畫與東南亞地區如SingTel等潛在電信業者合作，同時將持續擴展豐富的5G連網應用，並且整合OPPO旗下包含5G、影像、人工智慧、快充，以及全新設計工藝，藉此創造全新科技應用所帶來便利與創新生活體驗。

Qualcomm總裁Cristiano Amon再次說明5G網路將在今年正式到來，同時也預期5G網路將再次帶動更多創新服務與技術成長，並且催生更多手機產品應用成長 分享 facebook

對應5G連網運算需求，Qualcomm在去年便揭曉新款旗艦處理器Snapdragon 855，並且可搭配Snapdragon X50連網晶片對應5G連網需求 分享 facebook

在接下來的5G網路技術佈署中，OPPO副總裁、人力資源暨戰略部總裁蔣安奕透露將在今年內投入人民幣100億元 (15億美元)金額發展，並且預計透過全球6大研究所、4大研發中心，以及位於深圳、上海及倫敦的設計中心推動各類技術與設計創新，另外也將透過去年開始推動的Bell Program培育更多技術人才，未來更計畫在AIoT項目擴大發展。

而此次確定與Qualcomm攜手合作，同時也由Qualcomm總裁Cristiano Amon出席背書，意味雙方未來將會有更深層合作，預期未來也可能進一步應用Qualcomm接下來預計推出的新款5G連網數據晶片Snapdragon X55。

不過，OPPO在此次活動並未透露首款5G連網手機產品名稱，以及具體推行時間，但有可能就是先前市場傳聞代號「POSEIDON」、或許以「Find Z」為正式名稱的旗艦手機，預計最快會在今年下半年正式推出。

而在5G連網應用方面，OPPO也表示將與更多合作夥伴擴展5G連網應用模式，例如藉由5G連網技術提供高速率與低延遲的數據傳輸表現，讓使用者能透過串流技術即可在手機端執行3A等級的遊戲內容，此次在MWC 2019期間更與Ericsson、Qualcomm一同展示藉由5G連網串流技術，在手機端執行遊玩《劍魂6 (SOULCALIBUR VI)》的遊玩體驗。

5G連網技術將可帶來3A等級的遊戲作品即時串流遊玩體驗 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》