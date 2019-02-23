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新創團隊Light與Sony建立合作關係 以軟硬體整合推動多鏡頭拍攝技術

2019-02-23 13:27楊又肇

過去曾經推出多達16組相機鏡頭模組的新創團隊Light，稍早宣布將與Sony建立全新戰略合作關係，預計藉此強化多鏡頭相機模組拍攝能力。

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由於Sony目前在感光元件設計在市場具有優勢，幾乎絕大多數手機品牌都會採用Sony製造的感光元件，就連蘋果也不例外，雖然市場也有部分廠商採用三星製作的感光元件，但以整體比例依然是Sony旗下產品使用比例最高。

而本身具備多鏡頭相機技術的Light，過曾經以16組不規則排列鏡頭構成相機模組，搭配後期演算法形成高質感影像的Light，宣布與Sony建立深入的戰略合作關係之後，預期將能催生全新多鏡頭應用的拍攝技術，藉此讓多鏡頭相機成為更多手機採用設計。

目前Light已經分別推出4鏡頭、6鏡頭，甚至多達9鏡頭的相機模組設計，將可透過不同規格鏡頭組合，搭配後期演算構成清晰且色彩豐富影像。

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從過去維持單一鏡頭，到開始增加兩組鏡頭以上的設計，手機廠商開始藉由不同規格鏡頭，實現過往僅有單一鏡頭無法實現拍攝效果，其中包含遠距、超廣角規格鏡頭使用模式，甚至藉由雙鏡頭擷取更真實且豐富的影像資訊，藉此實現更深邃、豐富色彩表現，或是呈現更自然的景深效果，甚至可以實現更精準的虛擬影像應用。

因此Light與Sony締結合作關係，預期將可在軟硬體整合之下，推動更深層的多鏡頭拍攝應用模式，而此項技術或許也有助於未來Sony新款手機在多鏡頭應用時的拍攝表現。

除了與Sony合作，此次HMD Global預計在MWC 2019展前揭曉的新機Nokia 9，預期也會採用Light旗下技術，藉此讓機身背面的多鏡頭相機可拍攝更具質感影像內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

雙鏡頭相機模組手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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