Razer證實裁撤2%員工 可能影響Razer Phone 3是否接續推出

不久前才證實將關閉Razer Game Store遊戲商店服務的Razer，稍早再證實公司發展策略將做重整，並且確認裁撤約2%員工人數，其中包含行動裝置與硬體工程人員，總計約30名員工受到影響。

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不過，Razer方面則說明部分員工將安排到Razer其他業務項目，同時也強調會持續招募新血。

而對於市場傳聞可能減少行動裝置發展比重，並且可能取消推出新款Razer Phone的說法，Razer方面則並未做具體回應。

在此之前，Razer推出旗下手機產品Razer Phone時，說明希望能讓旗下遊戲市場發展策略更加完善，藉此填補過往在PC、遊戲主機發展布局缺口，並且滿足手機遊戲與影音內容使用體驗。

但在手機產品競爭持續激烈情況下，多數使用者其實並不會仰賴特別針對遊戲遊玩需求打造的手機產品，畢竟絕大多數的手機其實就能滿足遊戲體驗，同時也能對應足夠的影音內容觀看需求，使得遊戲手機進入市場競爭的必要性引起質疑，另外偏高的售價也讓遊戲手機多半叫好不叫座，僅能滿足特定市場需求，例如電競賽事或線上直播等使用情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》