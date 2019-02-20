首發搭載Snapdragon 712處理器 小尺寸旗艦手機小米手機9 SE亮相

除了揭曉小米手機9標準版，以及小米手機9透明尊享版，小米在此次發表會上更宣布推出小尺寸旗艦手機小米手機9 SE。

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相比採用6.39吋螢幕設計的小米手機9，採用5.97吋螢幕的小米手機9 SE幾乎在身形小了一些，但整體設計幾乎與小米手機9相仿，僅在特定規格設計有些不同。

例如小米手機9 SE僅搭載Qualcomm Snapdragon 712處理器、相機減少微距拍攝功能，機身快充也僅支援18W功率，機背改為2.5D玻璃設計，但一樣維持水滴造型螢幕、90.7%顯示佔比與極窄邊框設計的機身，另外也一樣搭載第五代螢幕下指紋辨識功能，而機身背面同樣採用全息幻彩色設計，提供深空灰、全息幻彩藍、全息幻彩紫，相機規格則分別搭載4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素人像鏡頭與1300萬畫素超廣角鏡頭。

其他部分，則同樣搭載NFC、紅外線遙控功能，同樣支援雙4G LTE連接，但電池容量則縮小為3070mAh，同時也僅支援18W快充功率，並且移除無線充電功能，記憶體則僅提供6GB規格，儲存容量則區分64GB或128GB兩種規格。

建議售價部分，小米手機9 SE將以人民幣1999元與2299元價格銷售，同樣預計從今天晚上6點開放預訂，最快2月26日10點開放中國市場地區銷售。目前小米台灣已經確認將引進小米手機9，但包含小米手機9透明尊享版，以及小尺寸機種小米手機9 SE是否同步引進，則尚未確認。

更新：小米台灣表示小米手機9透明尊享版為中國市場限量推行款式，目前未有在其他市場的上市計畫，而小米手機9 SE目前暫無在台灣市場上市規畫。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》