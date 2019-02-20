「好看又能打」的小米手機9正式揭曉，透明尊享版同步亮相

先前已經由小米執行長雷軍透露絕大多數消息的小米手機9，稍早在北京發表會上正式揭曉，確定推出深空灰、全息幻彩藍等配色，同時機身也採用6.39吋、顯示佔比為90.7%的水滴造型螢幕，機身則採用全曲面設計，並且採用奈米等級全息紋路與雙層奈米等級鍍膜呈現的全息幻彩色 (Holographic)，讓機身可呈現獨一無二的色彩，另外搭配Qualcomm Snapdragon 855處理器，形成小米手機9「好看又能打」的特色。

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如同先前透露消息，小米手機9確實如先前雷軍透露採用特殊全息幻彩色 (Holographic)設計，並且以全曲面形式打造機身背蓋，同時在相機、連接埠等元件均採用對稱設計，螢幕則以水滴造型與極窄邊框形式呈現，提供90.7%顯示佔比，採用三星AMOLED面板打造，提供高亮模式、低亮度畫質優化，以及獲得德國電氣工程師協會VDE低藍光護眼認證的護眼模式2.0版本。

而此次在導入的第五代螢幕下指紋解鎖功能，則是搭載5μm像素感光面積的鏡頭式光學指紋識別模組，讓整體辨識速率提昇25%，使螢幕下指紋解鎖進入真正實用階段。

硬體規格方面，小米手機9確實搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器，並且搭載強調可抗效能衰退、老化卡頓的LPDDR4x記憶體，以及UFS2.1儲存元件，讓整體運算效能在連續使用18個月後仍可維持流暢。記憶體與儲存容量配置部分，小米手機9標準版將搭載6GB或8GB記憶體規格，以及64GB或128GB儲存容量規格。

在電池續航方面則採用3300mAh容量規格，配合AMOLED低耗電、Snapdragon 855處理器節電表現，加上新增加的深色模式，將可讓小米手機9發揮更長電力續航時間，並且支援27W有線快衝，最快可在半小時內充滿70%電量，一小時內即可將電池充滿，本身也獲得德國萊茵TÜV安全快充系統2.0認證。另外，在無線充電方面則支援20W快充，約可在一個半小時內將小米手機9電池充滿，比起小米手機8的有線充電方式更快。

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拍攝表現更好的相機功能

相機設計部分，小米手機9的主相機分別搭載1200萬畫素、1μm像素感光面積、f/2.2光圈、對應2倍光學變焦、6片式鏡片設計的人像鏡頭 (採三星S5K3M5感光元件)，以及對應4800萬畫素、0.8μm像素感光面積、f/1.75光圈、6片式鏡片設計的主攝影鏡頭 (採Sony IMX586感光元件)，另外則搭配1600萬畫素、1.0μm像素感光面積、f/2.2光圈、6片式鏡片設計的主攝影鏡頭 (採Sony IMX481感光元件)構成，對應微距拍攝、超廣角拍攝、長焦人像拍攝與廣角街拍使用需求。

除了藉由4800萬畫素鏡頭對應更高解像能力，在拍攝風景等場景時，系統也會自動切換使用超廣角鏡頭拍攝，並且透過人工智慧算法修正邊緣變形，而先前在小米MIX 3提供的手持超級夜景功能也會在小米手機9內提供，同時也支援雷射對焦、相位混合對焦，強調在極黑環境下也能順利對焦拍攝。另外，在拍攝功能中也加入960fps超級慢動作錄影、自動15種場景分析配樂，並且支援超廣角運動模式跟拍，讓使用者在跟拍過程能維持影像穩定，更與抖音合作變速、濾鏡、美顏、音樂等功能

至於視訊鏡頭部分則採用2000萬畫素、1.8μm像素感光面積規格，支援像素合併拍攝功能，並且導入小米旗下所有美顏拍攝技術，其中包含美型、美妝與眼神光等功能，讓使用者能透過自拍留下美麗影像。

根據小米說明，小米手機9的主相機拍攝評分在DxOMark獲得107分評價，其中錄影功能更獲得99分評價，成為目前錄影功能評價最高的手機。不過，DxOMark尚未公布小米手機9的自拍表現，或許要等後續才會進一步揭曉。

連接部分，小米手機9標準版搭載雙4G LTE連接功能，並且加入全功能的NFC與藍牙5.0規格，但並未額外推出支援5G連網版本。另外則搭載更加明亮的擴音效果，以及同樣支援L1+L5的雙頻GPS天線，同時更將紅外線功能重新加入，讓小米手機9可透過紅外線控制14類、4000多種品牌的家電裝置，或是支援紅外線操作設備。

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小米手機9透明尊享版同步揭曉

除了推出標準款小米手機9，小米也同步宣布推出採用透明背蓋設計的小米手機9透明尊享版，其中與標準版除了在背蓋設計不同，更在主相機鏡頭採用7片式鏡片設計，並且搭載12GB記憶體規格。

價格方面，小米執行長雷軍先前已經透露新機售價將會明顯隨著功能、規格設計累加，其中小米手機9標準版將以人民幣2999元起跳價格銷售，最高為人民幣3299元，而小米手機9透明尊享版則僅有12GB記憶體+256GB儲存容量單一規格，建議售價為人民幣3999元，換算成新台幣售價的話依然還是有十足競爭優勢，同時也比其他品牌手機產品略低。

配合小米手機9支援更快無線充電功能，小米也宣同步推出20W快充的無線充電器、內建10000mAh電池電量的小米無線行動電源，以及20W小米無線車充，建議售價分別為人民幣99元、149元與169元。

小米手機9預計今天晚上6點開放預訂，最快2月26日10點開放中國市場地區銷售。而小米台灣透露，小米手機9最快將會在今年3月下旬於台灣市場推出，但尚未確認小米手機9透明尊享版是否將同步推出。

更新：小米台灣表示小米手機9透明尊享版為中國市場限量推行款式，目前未有在其他市場的上市計畫，而小米手機9 SE目前暫無在台灣市場上市規畫。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》