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哈林偕妻搬家爆婆媳不和 真相其實是這樣！

官方證實所有傳聞規格？ 三星挪威「意外」釋出Galaxy S10+廣告

2019-02-20 15:23楊又肇

先前已經有不少消息曝光的Galaxy S10，稍早再次由三星挪威「意外」釋出Galaxy S10+的廣告影片內容，其中除了確認Galaxy S10+具體外觀、螢幕下指紋辨識、支援雙向無線充電功能、搭載三鏡頭主相機設計，並且保留3.5mm耳機孔之外，更確認將同步推出新款真無線耳機Galaxy Buds。

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從廣告內容中，可以確認Galaxy S10+將搭載Infinity-O螢幕設計，同時搭配雙鏡頭前置相機，而背面也確定搭載三鏡頭相機模組，機身也確定提供極光配色版本，並且支援螢幕下指紋辨識功能，至於機身依然會保留3.5mm耳機孔，讓使用者能更方便使用傳統耳機配件。

另外，機身也確定搭載雙向無線充電功能，讓使用者能像Mate 20 Pro一樣直接幫其他同樣支援Qi無線充電功能的手機補充電力，但不確定此項功能是否僅在Galaxy S10+搭載。

除了Galaxy S10+，三星也計畫推出Galaxy S10e、Galaxy S10，另外也確定將會同步推出Galaxy Buds真無線耳機 (同時也暗示支援無線充電)，但智慧穿戴裝置如Galaxy Watch Active、Galaxy Fit系列並未在此次廣告影片中同時亮相，而螢幕可凹折手機Galaxy Fold也未在此次影片中出現。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電三星手機GALAXY

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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