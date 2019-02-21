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鎖定大尺寸螢幕、大電量需求的vivo U1揭曉 三星、OPPO也將跟進推出新款中階手機

2019-02-21 14:02楊又肇

趕在MWC 2019之前，vivo宣布推出鎖定中階定位的vivo U1，採用6.2吋、720P解析度與水滴造型螢幕，採用19:9顯示比例，螢幕顯示佔比達88.6%，分別提供星夜黑、極光色與極光紅三款配色。

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硬體規格方面，vivo U1將採用Qualcomm Snapdragon 439處理器、3GB或4GB記憶體，以及32GB或64GB儲存容量配置，電池容量則為4030mAh。相機部分則分別採用1300萬畫素+200萬畫素組合的雙鏡頭主相機，搭配800萬畫素視訊鏡頭，並且支援藝術人像拍攝模式，以及應用擴增實境的貼圖功能。

此外，vivo U1更加入名為vivo Dual-Turbo雙渦輪加速引擎設計，藉此提昇手機運算效能。而此次加入的vivo遊戲魔盒，則可在原本橫幅來電、遊戲子母畫面功能中，額外加入掛機遊玩模式，讓使用者能在螢幕關閉情況下持續執行可掛機練等的遊戲。

以產品定位來看，vivo U1與華碩推行ZenFone Max系列機種的市場策略相仿，同樣主打長時間待機、多媒體與遊戲體驗，以及大尺寸螢幕的使用模式，預計在2月26日上午10點開放銷售。

OPPO、三星也將推出新款中階手機，但鎖定印度市場

除了vivo，包含OPPO、三星也準備推出新款中階新機，但主要鎖定印度市場銷售，其中OPPO計畫在今年3月初於印度市場推行Realme 3，而三星則計畫在2月27日推出新款Galaxy M30，預計搭載與Galaxy M20相同的Exynos 7904處理器與5000mAh電池電量，分別推出4GB或6GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，螢幕則採用Full HD解析度設計的Super AMOLED面板規格，將以Infinity-U螢幕形式設計，同樣會在今年3月初上市，建議售價為14990盧比。

而vivo除了推出新款中階手機vivo U1，接下來也會推出全新子品牌iQOO手機產品，其中更可能導入Qualcomm Snapdragon 855處理器，以及高達12GB記憶體的規格設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

vivo手機OPPO

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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