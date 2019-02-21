Jolla推行的Sailfish作業系統 在俄羅斯更名為Aurora OS

去年開始希望藉由功能手機擴展Sailfish作業系統使用市佔之後，Jolla也在後續釋出Sailfish 3.0版本，而稍早更由俄羅斯Open Mobile Platform取得授權，預計推出俄羅斯在地版本的Sailfish作業系統，同時在俄羅斯最大電信業者Rostelecom收購Open Mobile Platform近四分之三股權之後，更確認將在俄羅斯地區以Aurora OS名稱推行在地版Sailfish OS。

分享 facebook

相比原本Sailfish OS可相容部分Android平台app，俄羅斯在地推行的Aurora OS則是取消支援Android平台app內容，主要提供俄羅斯政府機構或國營事業單位使用。

至於目前Jolla發展部分，除了持續更新Sailfish作業系統，更在去年宣布強化與功能化手機產品合作，藉此擴展Sailfish作業系統市佔使用率，同時也能進一步藉由市場仍有不少功能手機使用需求，增加更大授權獲利模式。

為了進一步增加更多用戶族群，Jolla在Sailfish作業系統更增加針對功能手機操作設計介面，使其能應用在更多支援4G連網、VoLTE通話的功能手機，藉此打入印度、印尼等新興市場，同時使用者也能藉由付費方式加入Sailfish X計畫，讓諸如Xperia X系列機種也能使用Sailfish作業系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》