更直覺操作 Google計畫在Android Q進一步簡化螢幕手勢操作介面

在去年釋出的Android 9.0 Pie版本裡，Google已經將傳統操作介面簡化為返回鍵與Home鍵，但在接下來的Android Q版本中，Google似乎計畫讓返回鍵也與Home鍵整合，讓使用者能更直覺透過滑動手勢操作完成返回「前一頁」的動作。

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根據XDA-Developers論壇消息指稱，Google在早期版本的Android Q移除返回鍵設計，但相關功能則與虛擬Home鍵整合，讓使用者透過橫移滑動手勢即可返回瀏覽頁面的「上一頁」，或是快速在先前執行app間切換。

在此之前，Google已經在Android 9.0 Pie更新改變傳統操作介面，讓使用者透過返回鍵與Home鍵完成所有操作，例如透過點按方式返回首頁，Home鍵往上滑動則可呼叫多工切換頁面，但仍保留返回鍵讓使用者直覺操作。

而接下來在Android Q版本移除獨立的返回鍵介面，或許是為了讓Home鍵操作手勢更加直覺、簡單。類似的設計，其實在先前華為手機內已經有提供類似操作功能，讓使用者透過滑動方式對應Home鍵、選單鍵與返回鍵功能。

先前在Android 9.0 Pie的採用的操作手勢 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》