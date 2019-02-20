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三星旗艦手機Galaxy S10上市確定 最快將在2/25供貨

2019-02-20 09:03楊又肇

近期已經開始向特定用戶族群通知旗艦新機體驗消息，預計最快在2月23日-24日間開放獲選消費者搶先體驗新機之後，三星稍早也在中國地區確認Galaxy S10系列旗艦新機最快將會在2月25日出貨。

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三星稍早在中國地區已經確認Galaxy S10系列旗艦新機最快將會在2月25日出貨，但預期先針對首波完成預訂的消費者提供，意味三星此次將以更快速度讓旗艦手機進入市場銷售，預期在MWC 2019展期開始當天就能讓消費者開始使用年度旗艦手機。

在此之前，三星台灣也曾透露新機將在正式揭曉後，用最快速度讓消費者能在通路體驗，同時也將讓長期支持三星產品的消費者能以更快速度取得新機，因此有可能在美國時間2月20日 (台灣時間2月21日)正式揭曉後開放預訂，並且最快在25日開放出貨。

而目前三星也已經透過電話、簡訊及電子郵件等方式告知長期使用三星手機產品的消費者，將可在2月23日-24日間搶先近距離體驗新機，同時也透露將能獲得更優惠價格購買資格。

就現有消息來看，三星即將揭曉新機包含Galaxy S10e、Galaxy S10，以及Galaxy S10+三種規格，另外也預期同步揭曉新款周邊配件、智慧穿戴裝置，以及新款真無線耳機，而三星也計畫推出旗下螢幕可凹折手機Galaxy F。

而三款旗艦新機的螢幕尺寸分別對應5.8吋、6.1吋與6.3吋，其中僅Galaxy S10e採2280 x1080解析度，其餘兩款新機均採用3040 x 1440解析度規格，但三款新機都會採用螢幕開孔的Infinity O Display的AMOLED面板設計。

電池容量部分，三款新機容量分別為3100mAh、3400mAh，以及4100mAh，基本上均可對應一天左右的使用需求，另外預期將會對應電池快充技術。

至於機身同樣對應IP68等級防水功能，一樣搭載AKG等級的擴音喇叭與附贈耳機，螢幕支援HDR+顯示效果，並且支援Dolby ATMOS全景聲技術，最高對應800nits亮度表現，而處理器則將採用三星以旗下8nm製程設計的Exynos 9820處理器，但另外也會推出搭載Qualcomm Sanpdragon 855處理器規格。

記憶體與儲存容量規格設計部分，Galaxy S10e分別提供6GB或8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，Galaxy S10則提供6GB或8GB記憶體，搭配128GB或512GB儲存容量，而Galaxy S10+則提供6GB、8GB或12GB記憶體，儲存容量則分別提供128GB、512GB或1TB儲存容量設計。

相機功能部分，Galaxy S10e與Galaxy S10均搭載f/1.9光圈、支援雙像素自動對焦的1000萬畫素視訊鏡頭，Galaxy S10+則採用f/1.9光圈的1000萬畫素視訊鏡頭，搭配f/2.2光圈的800萬畫素鏡頭構成的視訊相機，同樣對應雙像素自動對焦，並且支援景深量測效果，其中自拍錄影解析度更可對應4K規格。

而在主相機部分，只有Galaxy S10e搭載f/1.5光圈、77度拍攝視角的1200萬畫素鏡頭，搭配f/2.2光圈、123度拍攝視角的1600萬畫素鏡頭所構成雙鏡頭主相機，包含Galaxy S10與Galaxy S10+均搭載f/2.4光圈、45度拍攝視角、支援光學防震的1200萬畫素遠焦鏡頭，搭配f/1.5光圈、77度拍攝視角、支援雙光圈設計與雙像素對焦功能的1200萬畫素廣角鏡頭，以及f/2.2光圈、123度拍攝視角的1600萬畫素超廣角鏡頭構成三鏡頭相機。

在相機拍攝功能部分，將比Galaxy S9系列支援20種拍攝場景額外增加10種場景識別效果，並且支援比Galaxy S9系列可拍攝長度增加兩倍的超級慢動作錄影，並且新增錄影後選擇放慢的後製功能，讓使用者能更容易拍攝理想中的慢動作影片，而拍攝功能則同樣加入AR Emoji、更多趣味貼圖，以及更多照片特效功能。

至於顏色方面，Galaxy S10e將提供鏡面白、鏡面綠、鏡面黑、金絲黃四款配色，Galaxy S10則提供鏡面白、鏡面綠、鏡面黑三款配色，而Galaxy S10+同樣提供鏡面白、鏡面綠、鏡面黑三款配色，但在12GB記憶體與1TB儲存容量配置版本將會提供奢華陶瓷黑與奢華陶瓷黑兩款配色。

其他部分，包含Galaxy S10與Galaxy S10+都會搭載螢幕下超音波指紋辨識技術，並且搭載安全性更高的3D臉譜識別功能，而Galaxy S10e則僅搭載側面與電源按鍵整合的指紋辨識器設計，另外在螢幕抗刮部分，Galaxy S10與Galaxy S10+均以康寧Gorilla Glass 6等級強化玻璃保護，而Galaxy S10e則是以Gorilla Glass 5等級強化玻璃抗刮。

另外，新機將搭載2.0版本的無線充電技術，並且如先前消息指稱可支援反向充電功能，預期可透過無線感應方式幫其他同樣支援Qi無線充電技術的裝置充電，而操作介面也確定導入新版One UI設計。

目前傳出Galaxy S10系列機種原廠保護殼配件：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星手機GALAXY

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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