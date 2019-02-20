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三星螢幕可凹折手機將以Galaxy Fold作為正式名稱 預計第二季正式上市

2019-02-20 09:07楊又肇

先前有不少消息以Galaxy F稱呼的三星螢幕可凹折手機，稍早傳出將以Galaxy Fold作為正式名稱。

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根據@evleaks透露說法，三星螢幕可凹折手機將會以Galaxy Fold作為正式名稱。不過，具體名稱依然要以三星正式揭曉為準，目前僅確認即將揭曉的年度旗艦手機將以Galaxy S10、Galaxy S10+，以及Galaxy S10e為稱。

在先前消息裡，三星螢幕可凹折手機產品型號為SM-F900，內部開發代號則為「Winner」，硬體規格則分別採用三星以Infinity-F為稱的可凹折螢幕，以及Qualcomm Snapdragon 855處理器、12GB記憶體、512GB或1TB儲存容量，相機部分則預計搭載三鏡頭設計的相機模組。

而外部螢幕規格為4.58吋，解析度為840×1960 (420dpi)，而內部可凹折螢幕則為7.3吋、解析度為1536×2152 (同樣是420dpi)，電池元件則採用兩組2200mAh電池模組構成，總和電量達4400mAh，顏色則區分黑色與銀色款式。

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三星預計會在接下來的Unpacked 2019期間揭曉Galaxy Fold，但實際推行時間則會落在今年第二季內，建議售價可能介於2000歐元，預計先以Galaxy S10系列機種推行為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星手機可凹折手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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