P30系列不在MWC 2019期間揭曉 華為確認旗艦新機將在法國巴黎亮相

原本以為會在MWC 2019展前活動一同揭曉的P30系列,稍早由華為證實將選在3月26日於法國巴黎揭曉,意味在MWC 2019展前活動將會以螢幕可凹折手機,以及5G連網應用產品為主軸。

圖為去年推出的P20 Pro 分享 facebook

根據華為稍早透過官方Twitter透露消息,證實年度旗艦手機P30系列發表地點將會在法國巴黎,同時預告內容似乎也暗示新機將會搭載放大倍率更高的遠焦鏡頭,並且搭載超廣角鏡頭設計。

就先前消息指出,華為將在P30系列新機加入四鏡頭主相機設計,預期應用在高階機種P30 Pro,一般款式的P30則預計採用三鏡頭主相機規格,至於處理器應該還是維持使用海思半導體Kirin 980處理器規格。

不過,若將年度旗艦手機移到法國巴黎揭曉,意味華為期望藉由獨立於MWC 2019展會之外活動吸引關注目光,同時也能在展前活動後持續銜接關注力道,同時也能進一步分散競爭對手在MWC 2019期間的品牌、產品宣傳效果。

Rules were made to be rewritten. Paris, 26.03.2019. #RewriteTheRules #HUAWEIP30 pic.twitter.com/hFzZI3pVYr

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 19, 2019