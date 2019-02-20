蘋果領導團隊傳重組 將擺脫過往仰賴iPhone銷量情況

華爾街日報指稱，蘋果內部正規劃重組領導團隊，並且將調整服務、人工智慧、硬體與零售部門優先順位，預期進一步藉由提高服務獲利可能，藉此降低整體獲利對於iPhone產品銷售表現的依賴。

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在此之前，蘋果已經強調未來在財報內容將不再說明iPhone等產品銷售數量，強調實際營收表現才是財報重點項目，但市場看法認為蘋果決定不再公布iPhone產品銷售數量，或許與近期iPhone產品整體銷量下滑，尤其在中國地區呈現產品銷售衰退更趨明顯有關。

而對於蘋果來說，其實本身也知道市場獲利不能單靠硬體產品銷量表現，因此在近年來也持續推動服務項目成長，希望比照過往藉由iPod系列產品帶動iTunes音樂銷售獲利模式，讓更多服務內容可以成為蘋果重要營收來源。

蘋果在近期內將從Google挖角過來的人工智慧業務負責人John Giannandrea加入公司領導團隊，而原本人力資源主管Deirdre O’Brien則將接手零售業務主管Angela Ahrendts負責項目，其中包含Apple Store直營門市佈點、現有門市再造，以及門市服務擴展等業務。

另外，先前也有消息指稱蘋果已經裁撤200名原本負責自駕車研發項目的員工，同時負責蘋果網路軟體與服務業務的資深副總裁Eddy Cue，目前則將主力聚焦在好萊塢節目內容製作，藉此帶動Apple Music內容吸引力。

先前及又有不少看法認為蘋果將再次轉型成為內容服務公司，並且期望擺脫仰賴硬體銷售的獲利模式。而在近幾年的發展中，蘋果確實逐步在內容服務上使力，其中包含擴展App Store內容豐富程度，同時持續與遊戲內容廠商合作，近年來更積極投入擴增實境、音樂與原創影集內容創作，同時也成功在服務項目帶來更大營收結果。

在近期發展裡，蘋果開始積極吸引更多人加入使用Apple Music，甚至透過額外免費使用體驗鼓勵曾經使用Apple Music的人重新加入，另外也預期推動全新內容訂閱服務，讓使用者能透過單次訂閱觀看多加新聞媒體內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》