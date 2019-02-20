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血泊中的西藏：一國兩制的前生今世

高通準備推出新款200系列處理器 將與華為合作Android Go手機產品

2019-02-20 09:19楊又肇

相關消息指稱Qualcomm計畫推出型號為QM215的入門款處理器，最快有可能選在接下來的MWC 2019期間揭曉，主要可能鎖定Google Android Go形式手機產品製作。

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而實際名稱，若依照Qualcomm目前在入門款處理器命名方式，有可能會以Qualcomm Mobile 215 Platform為稱，但認知上應該還是會以Snapdragon 215作為產品識別，但不確定是否可能導入Snapdragon AIE人工智慧運算引擎設計。

至於在硬體架構方面，QM215預期搭載4組CPU運算核心，運作時脈為1.3GHz，因此有可能採用Arm Cortex A53核心設計，而GPU運作時脈則為650MHz，另外也可能搭配1GB或2GB的LPDDR3記憶體，以及8GB或16GB儲存容量設計，藉此對應Android Go形式手機產品設計應用。

目前華為似乎已經與Qualcomm著手合作應用此款處理器的手機產品，其中可能搭載解析度為720P的螢幕規格，並且搭載指紋辨識功能，本身則預期以Android Go形式打造，但具體細節可能還要等到MWC 2019期間才能確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為手機QualcommAndroid

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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