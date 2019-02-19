小米證實除了小米手機9 還有「One More Thing」額外驚喜

去年底便曾透露將推出小米路由器新品消息的小米智慧硬體部門總經理唐沐，稍早再確認預計2月20日舉辦的新品發表會將有「One More Thing」的額外驚喜，同時也透露將以全新產品形式揭曉。

分享 facebook

從唐沐說法顯示，預計以「One More Thing」額外驚喜揭曉的全新產品，將會搭載觸控螢幕功能，但目前仍無法確認其實際細節，目前有不少討論認為小米可能推出具備觸控螢幕的小愛同學智慧喇叭，或是針對遊戲遊玩需求打造設備。

不過，若從先前唐沐曾透露準備推出新款小米路由器產品，並且確認將可額外安裝SIM連網，或許小米可能準備推出新款行動網路分享器，甚至可能進一步搭載Qualcomm Snapdragon X50數據晶片，藉此對應5G網路連接需求。

但具體細節可能還是要等2月20日當天揭曉才能確認。

至於小米預計發表的小米手機9，大致外觀、硬體規格等細節，其實都已經由小米本身提前揭曉，甚至證實將推出採透明背蓋設計的小米手機9透明尊享版，但小米或許還有可能準備揭曉更多新品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》