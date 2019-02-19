小米手機9確認推出透明尊享版 整體售價可能大幅攀高

小米稍早確認即將在2月20日揭曉的小米手機9將會推出透明尊享版，其中相比標準版小手機9在相機採用6片式鏡片組合，小米手機9透明尊享版在4800萬畫素規格主鏡頭採用7片式鏡片組合，並且搭載12GB記憶體容量，藉由0.3mm直徑銑刀進行框體加工，同樣在無塵環境下進行組裝。

分享 facebook

在此之前，小米執行長雷軍也已經確定小米手機9螢幕將採用顯示佔比更高的水滴造型螢幕，並且以AMOLED面板打造而成，支援第五代螢幕下指紋辨識技術，讓使用者能以更快速度透過螢幕下指紋辨識方式解鎖手機，而此次也採用更窄化設計邊框，使得螢幕下緣也能進一步窄化，讓螢幕顯示佔比能更具體提昇。

不過，依照雷軍先前說法指出小米手機9將會拋下過往「性價比」的製作理念，但依然會讓使用者感覺物有所值，只是整體價位可能就無法像過往小米手機產品定調在親民價位，尤其此次推出的小米手機9，若以小米中國區總裁王川透露說法，光是小米手機9的相機成本幾乎就可以買一款入門等級紅米手機，意味此次小米手機9的實際售價將比過往機種處於更高價位，尤其小米手機9透明尊享版更可能成為目前價格最高的小米手機產品。

分享 facebook

若以小米說法判斷的話，小米手機9的一般版價位可能會介於人民幣3000元以上價位，而小米手機9透明尊享版更可能直攀人民幣4000元價格帶。不過，相比其他品牌手機產品的話，小米手機的價格設定依然具有十足競爭力。

從小米手機9將採用更高價位銷售，同時小米先前也透露未來紅米手機也會推出搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器規格，似乎均顯示未來小米的市場策略將開始做調整，「性價比」的市場策略或許不再成為主打重點，但可能會針對相同價位帶打造更有價值產品，並且讓小米手機產品更具營收獲利能力，而非僅能透過服務等附加項目填補營收。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》