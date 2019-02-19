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LG證實將揭曉G8 ThinQ與V50 ThinQ 後者可透過配件擴展第二螢幕顯示功能

2019-02-19 10:53楊又肇

在先前由官方透露不少新機資訊，同時也有許多市場傳聞釋出後，LG行動與電視業務部門總經理權邦錫 (Bongsuk Kwon)證實將在接下來的MWC 2019揭曉年度旗艦新機G8 ThinQ，以及另一款旗艦機種V50 ThinQ，並且將同步推出對應V50 ThinQ使用的翻蓋式顯示螢幕配件，讓V50 ThinQ可搭配此款配件成為雙螢幕手機。

LG行動與電視業務部門總經理權邦錫 (Bongsuk Kwon)
LG行動與電視業務部門總經理權邦錫 (Bongsuk Kwon)
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從此次計畫在MWC 2019期間同步揭曉兩款旗艦手機，顯然LG今年預計在智慧型手機產品增加施力，並且計畫透過旗下顯示面板技術打造不同使用體驗的智慧型手機產品。

而從權邦錫的說法表示，先前市場傳聞可搭配可拼接使用的第二螢幕，實際上就是一款翻蓋式顯示螢幕配件，但僅對應V50 ThinQ使用。不過，目前並未有消息透露此款配件具體細節，同時也無法確認此款配件的螢幕如何供電運作，以及實際電力續航表現。

背後背板可以看見清晰的V50 ThinQ字樣
背後背板可以看見清晰的V50 ThinQ字樣
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預計揭曉年度旗艦新機G8 ThinQ
預計揭曉年度旗艦新機G8 ThinQ
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以目前LG在智慧型手機產品定位設定，G系列機種依然是年度代表旗艦產品，其中將會採用LG旗下重點技術設計，而V系列則更著重相機拍攝，以及創新技術應用，因此除了可藉由翻蓋式螢幕配件擴展顯示應用效果，更傳出將成為LG旗下首款支援5G連網功能機種，其中預期採用Qualcomm Snapdragon X50數據晶片。

但目前仍無法確認LG是否會在今年上半年讓兩款新機均進入市場銷售，或是僅先以G8 ThinQ為主，V50 ThinQ實際上市時程依然安排在今年下半年間，但也有可能僅先針對南韓、美國市場推行。

除了即將揭曉G8 ThinQ與V50 ThinQ之外，LG預期也會同步揭曉新款Q系列與K系列中階手機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

智慧型手機LG

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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