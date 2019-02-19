TCL也計畫推出螢幕可凹折手機 包含至少5種設計形式

依照CNET網站取得消息，TCL也計畫推出旗下螢幕可凹折手機，其中包含螢幕不同側面、前後凹折方向不同形式設計，以及一款可將手機當作手環穿戴使用設計。

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不過，目前無法確認TCL未來是否推行此類設計手機產品，或是將以BlackBerry、Alcatel品牌打造手機。

但以目前螢幕可凹折手機設計來看，距離實用可能太遙遠，主要還是以技術展演成分居多。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》