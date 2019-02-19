TCL也計畫推出螢幕可凹折手機 包含至少5種設計形式

相關新聞
小米證實除了小米手機9 還有「One More Thing」額外驚喜2019-02-19 09:21
LG證實將揭曉G8 ThinQ與V50 ThinQ 後者可透過配件擴展第二螢幕顯示功能2019-02-19 10:53
小米手機9確認推出透明尊享版 整體售價可能大幅攀高2019-02-19 10:31
遠傳攜手NTT Docomo打造相片書服務 持續在更多加值服務、5G連網合作使力2019-02-19 08:50
小米9推「艾莉塔」限量殼 透明尊享版定價傳破2萬2019-02-18 22:00
決定不跟風！LG退出今年MWC摺疊螢幕手機戰場2019-02-18 16:56
LG第一款支援5G連網手機實際為V50 ThinQ？ 可能推行時間為下半年2019-02-18 11:35
紅米未來將推出搭載Snapdragon 855處理器的高階旗艦機種2019-02-18 11:33
為旗艦新機準備 三星在美啟用三家全新旗艦體驗館2019-02-18 11:31
iPhone新機受關注 傳雙向無線充電再升級2019-02-18 11:19
小米手機9確認搭載更窄邊框設計、導入螢幕下指紋辨識、S855處理器2019-02-17 15:50
拉抬銷售表現 傳蘋果將在2月底前於中國市場推出紅色款iPhone XS2019-02-17 15:49
華為說明更多軟體服務準備登台 P30系列新機預計較晚引進2019-02-17 15:30
宏達電參與台北燈節 U12+推出TAIPEI TWINKLE版2019-02-17 11:02
科技點燈就靠它 HTC U12+客製版邀豬寶、熊讚齊賣萌2019-02-17 00:47
三星下週發S10新機 不只有3款 還有折疊螢幕？2019-02-17 00:02
來高雄發大財！華為新崛江旗艦店開幕 換電池只要450元2019-02-16 13:33
LG確定G8 ThinQ加入Crystal Sound OLED面板發聲技術2019-02-16 13:19
Xepria XA3系列新機 實際硬體規格再曝光2019-02-16 13:16
小米手機9背面確認搭載三鏡頭、極光視覺 可能推出透明探索版2019-02-16 09:26
Sony新款入門手機Xperia L3亮相 維持18:9顯示比例螢幕、換上雙鏡頭主相機2019-02-16 07:27
蘋果證實 將於德國重新上架搭載高通晶片的舊款iPhone2019-02-16 07:06
傳華碩將與騰訊攜手打造新款ROG Phone 但合作關係可能因Razer生變2019-02-16 06:59
加入快閃殺價戰場 亞太電信推196吃到飽2019-02-15 14:55
iPhone 6s用戶為何不換新機？ 分析師揭4大原因2019-02-15 13:27
中華電才嗆「別惹我」 台灣大、遠傳推299、311吃到飽2019-02-15 12:29
Xperia XA3、Xperia XA3 Plus僅在尺寸不同 與Xperia XZ4同樣搭載21:9顯示比例螢幕2019-02-15 12:05
LG G8 ThinQ將額外推行支援5G連網、加強散熱版本2019-02-15 12:04
LG再推出新款Android One形式手機 將以LG Q9 One為稱2019-02-15 10:48
三星法國官網證實即將揭曉新機就是Galaxy S10e、S10與S10+2019-02-15 10:47
長達2天續航表現 性能與電力怪獸ZenFone Max Pro (M2)在台上市2019-02-14 15:40
動手玩／小幅度升級、使用體驗提昇的ZenFone Max Pro (M2)2019-02-14 15:39
好看又能打！代號「戰鬥天使」的小米手機9將於2/20亮相2019-02-14 12:44
遠傳電信低資費快閃搶市占 限速399吃到飽2019-02-14 12:42
何時引進紅米Note 7？小米台灣：3月後2019-02-14 12:41
三星法國官網證實即將揭曉新機就是Galaxy S10e、S10與S10+2019-02-14 10:53
vivo悄悄啟用全新子品牌iQOO 可能鎖定更親民價位或年輕用戶族群2019-02-14 10:45
三星確認將在Unpacked活動 同步揭曉螢幕可凹折手機產品2019-02-14 10:05
Nubia採用軟性螢幕打造的可穿戴手機 Nubia α 將揭曉量產版本？2019-02-14 09:21
熱門文章
超變態！他靠一條USB傳輸線 遠端遙控駭入電腦2019-02-18 21:15
AI太會寫論文惹議！ OpenAI決定延後公開研究2019-02-18 20:37
寶可夢涉「兒童色情」？YouTuber紛抱怨帳號被刪2019-02-19 09:15
紅米未來將推出搭載Snapdragon 855處理器的高階旗艦機種2019-02-18 11:33
只有3天！196限時快閃 亞太電信挑戰最低價2019-02-18 17:45
小米9推「艾莉塔」限量殼 透明尊享版定價傳破2萬2019-02-18 22:00
蘋果支援無線充電的小改款AirPods 可能近期推出、增黑色版本2019-02-18 11:30
機車導航iOS終於也能用了 記得開這2設定避免導錯路2019-02-18 17:22
TCL正研發5款可折疊設備 其中一款可變智慧手表2019-02-18 15:23
小米證實除了小米手機9 還有「One More Thing」額外驚喜2019-02-19 09:21
決定不跟風！LG退出今年MWC摺疊螢幕手機戰場2019-02-18 16:56
臉書跟進Google、亞馬遜投入AI晶片研發 想翻轉什麼？2019-02-19 09:06
iPhone新機受關注 傳雙向無線充電再升級2019-02-18 11:19
iPhone難賣 蘋果高層搬風凸顯轉型企圖2019-02-19 08:57
Google釋出ARCore 1.7版本 加強人臉虛擬影像應用、簡化內容設計難度2019-02-18 11:34
分析師郭明錤預測：新款Mac Pro即將問世、iPhone仍維持Lightning介面2019-02-19 09:20
長達56頁報告 可能促成美國聯邦政府制定網路隱私法2019-02-19 08:52
LG第一款支援5G連網手機實際為V50 ThinQ？ 可能推行時間為下半年2019-02-18 11:35
日製相片書彈指搞定！遠傳攜手DOCOMO 每月做一本送到家2019-02-18 16:05
NBA展示可透過app改變名稱、編號的未來球衣2019-02-19 09:07
宏碁亞太區電競總決賽菲、韓奪冠 各獲獎金2百萬2019-02-18 20:10
三星揭曉首款搭載Bixby 2.0、鎖定工作應用需求的中階平板Galaxy Tab S5e2019-02-18 11:27
為旗艦新機準備 三星在美啟用三家全新旗艦體驗館2019-02-18 11:31
小米手機9確認推出透明尊享版 整體售價可能大幅攀高2019-02-19 10:31
三星app更新意外透露 Galaxy Watch Active在內智慧穿戴裝置外觀2019-02-18 11:26
遠傳攜手NTT Docomo打造相片書服務 持續在更多加值服務、5G連網合作使力2019-02-19 08:50
LG證實將揭曉G8 ThinQ與V50 ThinQ 後者可透過配件擴展第二螢幕顯示功能2019-02-19 10:53
TCL也計畫推出螢幕可凹折手機 包含至少5種設計形式2019-02-19 10:51
Razer將於2月底關閉自有線上遊戲商店服務2019-02-19 10:48
OPPO創新大會MWC前登場 聚焦5G、10倍混合光學變焦技術2019-02-19 10:45
留言